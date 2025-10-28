Dicen que el gobernador Pablo Lemus anda muy internacional, porque hoy sigue en la Ciudad de México y cenará nada menos que con el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson. La cita es en la residencia oficial de Paseo de la Reforma, donde hablarán -muy diplomáticamente- del Mundial 2026 y de cómo Jalisco será una de las sedes estelares.

Nos dicen que Lemus aprovechará la foto y la charla para mandar un mensaje a quienes juran que lo “investiga” el Gobierno de Donald Trump: ¡Pues no! Por eso anda cenando con su embajador. Y que, si había alguna tensión, se disipó con el postre.

Así que mientras unos hacen especulaciones, el gobernador brinda en la capital… y de paso asegura el gol político de la semana. ¿Qué tal?



* * *



Se acabó la fiesta. ¡El Itei ya tiene su Comisión Especial para la Extinción! Y no, no es un plan secreto ni una broma, es una transición ordenada que promete respetar los derechos laborales (ya saben, por si acaso alguien se ponía sentimental).

Con un inventario de recursos humanos, materiales y hasta financieros, la Comisión del Congreso de Jalisco se pondrá manos a la obra en tres fases que, claramente, se sienten como un largo y doloroso “adiós” a una institución que marcó época.

Y para seguir el paso, habilitarán un micrositio.

Lo bueno es que, al menos, prometen que el proceso tendrá transparencia, legalidad y hasta algo de nostalgia institucional.



* * *



En Tlajomulco la fiebre de las obras públicas anda más alta que el termómetro en pleno mediodía. Nos afirman que el alcalde Gerardo Quirino trae casco, botas y discurso listo para inaugurar cada tramo nuevo, desde La Tijera, Hidalgo, Enrique Limón Díaz y Matamoros, que están avanzando.

Hasta Adolf Horn muestra signos de mejoría: el 15 de noviembre abrirá sus carriles principales… y para enero quedará como nueva.

El presidente promete además un paradero para transportistas, un destacamento de la Guardia Nacional en el fraccionamiento conocido como Chernobyl y, de pilón, apuesta por la mejora de Jesús Michel González, aunque ahí deben entrarle Tlaquepaque y el Estado.

Por cierto, ayer se publicó otra evaluación de los mejores alcaldes de México. Y Gerardo Quirino se colocó como el mejor de Jalisco y en el lugar 13 a nivel nacional. ¿Qué tal?