El Caballo de Fuego golpea a los caballos de fuerza

El año nuevo chino, celebrado el mes pasado, es el del caballo y con el elemento del fuego, así que es conocido como el año del Caballo de Fuego. Ellos dicen que es un año de cambios rápidos, que premia la valentía y la acción. Vaya que ha habido cambios y estos han empezado de manera terrible para los autos eléctricos. Sus ventas han caído 8% a escala global y en su principal mercado, China, han bajado 26%. En Estados Unidos bajaron 45% y ni la subida en Europa ha logrado contener la caída global. El río anda revuelto y parece que es de lava. Hay cambios en el liderazgo en oriente y este marzo marca el primer año fiscal de pérdida en los 70 años de historia de Honda.

Dos movimientos políticos fueron fundamentales para que se diera eso. El primero fue consecuencia de la retirada del incentivo fiscal para adquisición de vehículos eléctricos en el vecino del norte, que era de siete mil 500 dólares.

Esto, sumado a un elevado inventario de vehículos eléctricos, hizo que las ventas de éstos se desplomaran 45% en febrero, haciendo que su participación bajara a 6% del mercado, cuando era de 8% en noviembre pasado. La decisión estadounidense produjo un tsunami que fue sentido en Japón, más precisamente en la torre Toranomon Alcea, donde se encuentran las oficinas corporativas de Honda Motor Co., Ltd.

La marca nipona tomó la decisión de cancelar el proyecto de sus vehículos eléctricos 0 (cero), una SUV y un sedán, además del Acura RSX, desarrollados especialmente pensando en el mercado estadounidense. Las pérdidas estimadas por esta decisión podrían alcanzar más de 15 mil millones de dólares.

Naturalmente la marca considera que seguir con el proyecto produciría pérdidas aún mayores en el largo plazo. Esto, sumado a que en China el mercado se orienta velozmente en la dirección de los vehículos autónomos, punto en el que Honda no está tan fuerte, condujo a ese primer año de pérdidas. Ahora la marca se concentrará en el desarrollo de vehículos híbridos.

BYD y VW

Cuando compras un auto nuevo en China, pagas un impuesto de 10% sobre su precio. Ese impuesto, hasta el año pasado, era perdonado para los vehículos eléctricos pero en este 2026, pasó a ser de 5%. Quitaron la mitad del subsidio y con esto las ventas de eléctricos bajaron 20% en los dos primeros meses del año. Y 20% de un mercado que el año pasado vendió más de 27 millones de unidades, es muchísimo.

El gobierno chino, que durante 11 años subsidió fuertemente a los fabricantes de autos eléctricos, ahora que domina el mercado global de EVs quiere que esa industria viva por su propia cuenta y paulatinamente quitará el apoyo, buscando concentrarse en el desarrollo de vehículos autónomos, con la ayuda de la inteligencia artificial, además de ampliar de manera aún más fuerte la infraestructura de carga pública. Solo los más poderosos sobrevivirán sin incentivos e incluso los líderes, como BYD, ya sintieron el peso de esos impuestos y la marca cedió el primer lugar de ventas en China a Volkswagen, quien recupera el liderazgo que había cedido en 2024. La empresa alemana logró 13.9% del mercado chino, con la ayuda de sus sociedades con SAIC y FAW. Geely quedó apenas atrás, con 13.8%; Toyota tiene 8% y BYD bajó al cuarto puesto luego de caer 36 por ciento.

Europa, con algunas leyes que incentivan la compra de eléctricos y otras que castigan el uso de motores a combustión, sí vio un crecimiento de 20% en las ventas de los EV (vehículos eléctricos). El resto del mundo también muestra crecimiento en las ventas de EV del orden de 84%, pero son números aún muy bajos comparados a los grandes mercados. En los dos primeros meses del año China vendió 1.1 millones de EV, Europa vendió 600 mil, Norteamérica (incluyendo México y Canadá) vendió 170 mil y el resto del mundo, 370 mil.

La transición hacia los eléctricos, en mi opinión, no es un hecho consumado. Parte del mercado los adoptará y prueba de ello es que las exportaciones de BYD crecieron 51% y ya representan cerca de la mitad de lo que comercializan. Pero otros, como Estados Unidos, dicen que no, gracias. Japón tampoco ha entrado en esa moda y menos de 2% de su mercado usa electricidad para moverse.

Sin incentivos o castigos contra los de combustión interna, la mayoría de la gente prefiere la gasolina. China lo está demostrando.