El brazo ciudadano de García Harfuch

De no ser porque hace una semana Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Claudia Sheinbaum, negó tener aspiraciones presidenciales para el 2030, yo hubiera pensado que la instalación del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México A.C. Capítulo Jalisco, ayer ante un lleno en el patio central de la Cámara de Comercio de Guadalajara era como un camuflado y anticipado arranque de campaña para ese propósito.

Más aún porque la ceremonia que encabezó la presidenta nacional de esta organización, María Trinidad Belauzarán González de Cosío y quien desde ayer es el presidente en Jalisco, José de Jesús Salazar Zazueta, acompañados por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez, el coordinador del gabinete de seguridad en Jalisco, Roberto Alarcón, y el secretario de seguridad pública estatal, Juan Pablo Hernández, entre otras autoridades, incluyó un video mensaje del propio García Harfuch agradeciendo el trabajo del Observatorio para estrechar los vínculos de la SSyPC con las y los vecinos para conocer las denuncias de delitos y trabajar en su prevención.

Pero, bueno, ya también le dijo Harfuch en Grupo Fórmula a la periodista Azucena Uresti, que él no aspira a la Presidencia de la República en las elecciones del 2030, ya que “sería irresponsable” y “una falta de respeto” a los elementos del Gabinete de Seguridad que a diario arriesgan la vida, aspirar a cargos políticos en estos momentos. Que si él goza de una alta popularidad y encabeza todas las encuestas preelectorales que se han publicado para la aún lejana contienda presidencial del 2030, se debe justamente a los resultados del Gabinete de Seguridad que a él le toca anunciar. Pero insistió que encabezar la SSyPC es un trabajo que no permite una agenda paralela.

Volviendo al trabajo del Observatorio, cabe señalar que hace casi un año, el 27 de junio de 2025, la SSyPC en su comunicado número 134, anunciaba que el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México A.C. sería impulsado por esa dependencia federal “como canal directo entre ciudadanía y autoridad”.

En ese mismo comunicado, Belauzarán aseguraba que el Observatorio operaba ya en 20 Entidades del República y más de 70 municipios prioritarios de Guerrero, Morelos y el Estado de México, donde ya se habían canalizado 61 casos de secuestro y extorsión, y habían celebrado 120 reuniones vecinales con autoridades locales.

Por eso ayer, Jesús Salazar, el nuevo presidente del Observatorio en Jalisco aseguró que este organismo será el brazo ciudadano de García Harfuch en la entidad, trabajando en todas las colonias y municipios jaliscienses en coordinación con todas las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y con la participación activa de la población a través de grupos de WhatsApp para propiciar la denuncia directa de los delitos.

De momento, esa será la prioridad de esta Asociación Civil que es el canal directo de Harfuch con la ciudadanía.

jbarrera4r@gmail.com