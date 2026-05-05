El apagón silencioso: cuando la atención se vuelve en el recurso más escaso

Hace una semana hablábamos del silencio que contaminó Europa, recordando el accidente Nuclear en Chernóbil; esta semana te propongo reflexionar en otro silencio, el que invade la sociedad en la que vivimos, basta con observar una sala de espera, un aula universitaria, una junta de trabajo o una mesa familiar, el silencio ha sido sustituido por el desplazamiento del dedo en la pantalla.

Uno de los problemas del siglo XXI es la falta de atención sostenida, a todos nos cuesta concentrarnos, porque estamos bombardeados de notificaciones constantes de todo tipo y una sensación de urgencia permanente.

Nunca habíamos tenido un acceso tan rápido y fácil a la información y paradójicamente tampoco en ninguna otra época había sido tan difícil pensar con claridad. Entre otras cosas porque hemos dejado de lado la pausa reflexiva, las lecturas largas y las conversaciones profundas por la respuesta inmediata, el resumen apresurado y el no saber escuchar.

Para la Universidad esto representa un desafío mayúsculo, la formación de profesionistas no consiste exclusivamente en transmitir datos, sino en educar inteligencias capaces de discernir, analizar, argumentar y decidir con prudencia. Ninguna de esas capacidades puede desarrollarse en una dispersión constante.

Hace algunos años se creía que la gran brecha del siglo XXI sería la tecnología, el mundo se dividiría en dos, entre quienes tenían acceso a internet y entre quienes no; quienes dominarían la inteligencia artificial y quienes no; algo de eso ocurrió, pero una nueva desigualdad comienza a perfilarse derivado precisamente del uso de la tecnología, la diferencia entre quienes aún pueden concentrarse y quienes han perdido esta capacidad.

Diversos análisis recientes han advertido sobre la llamada economía de la atención, plataformas, páginas de internet y dispositivos electrónicos compiten por nuestra conciencia; la lógica es simple, entre más tiempo estemos conectados, más rentable resulta nuestra presencia.

En el mercado laboral, quien puede concentrarse por horas tendrá mejores resultados que quien está atrapado por el < > improductivo. En la Universidad el alumno que logra estudiar a profundidad comprenderá más que quien sólo estudia de resúmenes proporcionados por la inteligencia artificial. Por tanto, la atención ya no es sólo un tema psicológico, sino que se ha vuelto entre otras cosas económico y educativo.

La libertad intelectual requiere dominio de uno mismo, lo cual requiere lecturas extensas, espacios sin pantallas, escritura reflexiva y diálogo cara a cara… suena sencillo, pero es ir contracorriente en un mundo cada vez más tecnológico.

Pero sin duda, el día de mañana quienes conserven el control de su mente tendrán mejores oportunidades personales y profesionales, que quienes cedan el control al ruido constante.