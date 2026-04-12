La línea recta no siempre conduce al destino. Hay momentos en la vida de los pueblos en los que perseverar no consiste en avanzar sin desviarse, sino en saber corregir el trayecto sin perder el sentido de la altura. México vive una de esas horas.

El mundo se ha vuelto más abrupto, más incierto y más exigente. Las reglas que durante décadas ofrecieron una apariencia de estabilidad se han erosionado con rapidez. El libre comercio ha cedido terreno ante el proteccionismo; la interdependencia se ha transformado en vulnerabilidad estratégica; la energía, la infraestructura, la tecnología y la seguridad han vuelto al centro de la historia. En ese nuevo paisaje, México no puede limitarse a resistir: tiene que reajustar el rumbo.

El águila mexicana varía el vuelo. No abdica de su naturaleza ni renuncia a la altura: inclina el ala, lee el viento, reconoce la tormenta y busca otra ruta de ascenso. Hay en ello una lección política de fondo. Las naciones que perduran no son siempre las que avanzan en la misma dirección, sino las que entienden, con serenidad y firmeza, que la fidelidad a sí mismas exige adaptarse a los cambios de su tiempo.

Durante muchos años, México buscó su lugar en el mundo apoyado en una fórmula relativamente estable: apertura económica, integración productiva con América del Norte, disciplina macroeconómica y la convicción, más o menos explícita, de que la vecindad con Estados Unidos bastaría para garantizar una trayectoria razonable de crecimiento. Aquella apuesta rindió frutos importantes, pero también incubó dependencias severas. La inserción exportadora no corrigió por sí sola los rezagos estructurales del país. La prosperidad de ciertas regiones convivió con la debilidad de otras. La cercanía con el mayor mercado del mundo no resolvió ni la escasez de infraestructura, ni la fragilidad energética, ni la insuficiencia de una política industrial de largo aliento.

Hoy esas limitaciones se vuelven más visibles porque el entorno internacional ha cambiado de naturaleza. Estados Unidos ya no habla únicamente el idioma de la apertura, sino el de la seguridad económica. Los aranceles han vuelto como instrumentos de presión política. Las cadenas de suministro se ordenan cada vez menos por la eficiencia y cada vez más por la confianza estratégica. La energía ha recuperado su condición de factor decisivo de poder. La tecnología ha dejado de ser solo innovación para convertirse en terreno de disputa entre Estados. Y las guerras, cercanas o lejanas, han recordado que la economía mundial descansa sobre equilibrios más frágiles de lo que se quiso creer.

Frente a ese vuelco, México ha comenzado a modificar su posición con un realismo más claro. El país entiende que ya no puede leer el presente con las categorías de un mundo que terminó. De ahí el retorno de palabras que durante algún tiempo parecieron antiguas o incómodas: soberanía, infraestructura, logística, industria, energía, relocalización, desarrollo regional, capacidad estatal. No se trata de un giro retórico. Se trata de una verdad más severa: un país sin bases materiales suficientes no ejerce plenamente su libertad; apenas administra su dependencia.

México reacciona allí donde más importa. El Plan México y otras iniciativas recientes, como la nueva Ley de Infraestructura, han devuelto la conversación nacional a los asuntos decisivos: puertos, carreteras, trenes, parques industriales, electricidad, gas, agua, vivienda y conectividad. Ha reaparecido la intuición de que el crecimiento no depende solamente de la estabilidad financiera o del acceso a los mercados, sino de la capacidad concreta de ordenar el territorio, atraer inversión útil, integrar regiones rezagadas y construir ventajas estratégicas propias. En un mundo más duro, la soberanía no es una consigna: es una suma de capacidades articuladas con visión de largo plazo.

Desde luego, el trayecto no está exento de tensiones. México quiere atraer capital, pero también reafirmar su margen de decisión. Busca certidumbre económica al mismo tiempo que impulsa transformaciones institucionales de gran calado. Necesita aprovechar la reconfiguración productiva de América del Norte, pero sabe que una integración excesivamente subordinada puede convertir cada diferencia política en una fuente de castigo. Aspira a una mayor autonomía energética, pero debe alcanzarla sin caer en improvisaciones costosas ni en nostalgias tecnológicas. El país se mueve, pues, entre corrientes cruzadas. Y, sin embargo, precisamente en esa dificultad reside la prueba de su madurez.

Conviene mirar este momento con confianza histórica. Pocas veces en décadas la geografía, la escala manufacturera, el mercado interno y la posición estratégica de México habían coincidido con una reordenación global tan propicia. Lo que antes era visto como rezago —la necesidad de reconstruir capacidades estatales, fortalecer infraestructura y pensar industrialmente— hoy aparece como condición elemental del éxito. El nuevo mundo no premiará a los países que simplemente se abran, sino a los que sepan integrarse con inteligencia, producir con densidad, negociar con firmeza y resguardar sus sectores decisivos.

Ésa es, en última instancia, la enseñanza del águila. Cambiar el vuelo no es perderse; a veces es la única manera de conservar la altura. Las naciones serias no se entregan a la inmovilidad por temor al cambio, pero tampoco confunden movimiento con improvisación. Observan, corrigen, calculan y avanzan. México necesita menos apego a inercias agotadas y más claridad sobre el nuevo tiempo. Ya no basta con invocar la cercanía con Estados Unidos como garantía automática de prosperidad. Tampoco basta con pronunciar la palabra soberanía sin dotarla de contenido material. El desafío es más exigente: construir un país capaz de integrarse sin disolverse, de abrirse sin desprotegerse, de atraer inversión sin renunciar a su interés nacional.

El águila mexicana, símbolo antiguo de fundación y destino, ofrece todavía una lección para el presente. En medio de la tormenta no cae ni se extravía: corrige el vuelo. Y, al corregirlo, recuerda que la verdadera altura de una nación no está en volar siempre igual, sino en saber elevarse cuando el cielo ha cambiado.

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