Las iglesias en México gozan, en general, de una enorme impunidad. El caso más evidente es el de Marcial Maciel, fundador y líder de Los Legionarios de Cristo y criminal de altura: nunca se le investigó por los delitos de pederastia.

Tampoco se investigaron las prácticas financieras de la Legión, ni su afición a las drogas, ni por sus múltiples personalidades o incluso por ser bígamo.

El Estado mexicano no solo no lo persiguió, lo protegió. Como el de Maciel hubo muchos otros casos que gozaron de impunidad hasta que recientemente, por decisión de la propia Iglesia Católica, denunciaron a algunos de ellos.

El líder de La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón, fue acusado en medios y formalmente en la Procuraduría por abuso de uno de los miembros de la iglesia que él dirigía. Nunca lo llamaron a declarar, por el contrario, testigos cuentan cómo los policías judiciales de Jalisco a quienes asignaron el caso fueron “temblando” a su casa a “tomarle testimonio”.

Naasón, su hijo heredó el liderazgo espiritual, el negocio y no pocas de sus conductas delictivas. En Estados Unidos se declaró culpable en una corte de Los Ángeles (es decir, él aceptó frente a la justicia de California ser un criminal) y ahora se le sigue un proceso federal en Nueva York por delitos sexuales y financieros aún más graves. En medio de esto, la Fiscalía General de la República en México dijo que no encontró pruebas para procesarlo y decidió el “no ejercicio de la acción penal”, o lo que es lo mismo darle carpetazo, pese a que existe una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (de la época de Santiago Nieto) que muestra delitos financieros y fiscales.

¿Por qué no, como en otros casos de delincuencia organizada, la FGR pidió la colaboración del FBI? Por la misma razón por la que los sucesivos gobiernos del PRI y el PAN y en Jalisco los de MC no lo hicieron: La Luz del Mundo tiene acuerdos político-electorales con Morena y los necesita de cara a las elecciones federales y estatales de 2027.

Son varios los miembros de la cúpula de la Luz del Mundo que participan en Morena o el Verde en lo federal y en lo local. De hecho, en las elecciones judiciales, dos mujeres de la Luz del Mundo fueron elegidas por el acordeón mágico, es decir, estaban en la lista de personas escogidas por la cúpula de Morena. No son fieles comunes y corrientes, no son ciudadanas que participaron y cuyo credo es el de la Luz del Mundo, ambas son hijas de obispos: Eluzai Rafael Aguilar Salazar Quintero, jueza federal en materia penal, es hija del obispo Samuel Rafael Quintana, y Madián Sinaí Menchaca Sierra, jueza de distrito en materia administrativa, es hija de Nicolás Menchaca Tristán, el obispo que asumió el liderazgo tras el encarcelamiento del líder.

El no ejercicio de la acción penal contra Naasón Joaquín no es casualidad, es solo el arranque de la temporada electoral en épocas en que todo hay que transformarlo para que siga igual.