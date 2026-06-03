Felipe Calderón la atacó a su modo: con violencia y metiendo a la cárcel a los líderes. Enrique Peña Nieto los combatió administrativamente con una reforma educativa con dedicatoria, obligándolos a pasar lista en las aulas, sin entender el papel del magisterio en las comunidades en el Sur del país. Andrés Manuel López Obrador los revivió derogando la reforma y les dio juego político dentro del movimiento. Claudia Sheinbaum, en la calentura de la campaña, les compró una mala idea y prometió derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y regresar a la que le daba derecho a pensión vitalicia con el cien por ciento de su salario. Cuando la Presidenta se dio cuenta de que había cometido un gravísimo error, pues las pensiones son ya la carga más pesada del presupuesto y quiso echarse para atrás, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, ya le había tomado la medida.

¿Cuánto nos va a costar a los mexicanos esta perversa relación política del Gobierno con la CNTE? Nunca nos los van a decir, pero en esa lógica política que lo que se arregla con dinero (más aún si es ajeno) sale barato, seguramente lo que veremos es una negociación muy parecida a aquella que López Obrador le aplicó al Gobierno de Carlos Salinas en enero de 1992, cuando Manuel Camacho era regente de la ciudad y Marcelo Ebrard subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. La negociación para desalojar el Zócalo se resolvió con dinero en efectivo y, cosas de la vida, quien entregó el dinero a López Obrador fue el hoy secretario de Economía.

El primer gol del Mundial ya lo metió la CNTE. Las calles de la capital, podemos estar seguros, estarán libres antes de la inauguración, cueste lo que cueste. La Coordinadora estirará la liga hasta donde dé, y el secretario de Educación, Mario Delgado, estirará el presupuesto, quitando recursos a otros programas para “resolver el problema político”. Sin embargo, el “problema político” no se va a resolver, por el contrario, con los recursos que le van a dar, la Coordinadora va a financiar las próximas movilizaciones sabiendo que tienen a la Presidenta atrapada en su propia promesa de campaña.

La CNTE, que tiene muy clara su ruta política (de educación luego hablamos, pues, lo que podemos decir, es que tienen una visión educativa que nada tiene que ver con la calidad) volverá cada año al Zócalo a menos que la Presidenta dé un manotazo en la mesa. Ese manotazo, lo sabe Sheinbaum, tiene implicaciones políticas y electorales para el movimiento.

El campeonato no ha empezado y la CNTE ya ganó. Como siempre, la gran derrotada es la educación.