Día del hombre: estereotipos y vulnerabilidad

Sí, existe un Día Internacional del Hombre y se conmemora cada 19 de noviembre. Y no, no se trata de una efeméride que compita o minimice las reivindicaciones de las mujeres; es una fecha para hablar de un tema complejo y urgente: la salud mental masculina, los estereotipos y lo que hoy significa ser hombre.

Y aunque suele pasar casi desapercibida y ser motivo de memes y chistes en redes ‘sociales, la celebración es el preámbulo idóneo para reflexionar y traer a la conversación una crisis silenciosa de la masculinidad, donde los tradicionales estereotipos pesan… y enferman a ellos, a su entorno y a la misma sociedad.

El modelo tradicional de masculinidad -ser proveedores, dominantes, protectores, exitosos, incansables y competitivos- ha ido convirtiéndose en una jaula invisible; como si ser hombre significara ser fuerte, no llorar, aguantar, resolver todo sin ayuda y no mostrar vulnerabilidad.

¿El resultado? Una realidad incómoda y alarmante, donde los hombres presentan mayores tasas de suicidio, especialmente entre los 25 y 50 años. En México, durante 2023, se registraron ocho mil 837 suicidios, y de estos el 81.1% fueron hombres, según datos del INEGI. La tragedia detrás de esas cifras es que los varones han sido entrenados socialmente para no pedir ayuda, para “aguantar”, y difícilmente buscan atención psicológica o apoyo emocional, y disfrazan la depresión como enojo o irritabilidad.

Y mientras en la sociedad los roles cambian, hay nuevas dinámicas familiares, las mujeres van ganando más espacios, se cuestionan viejos privilegios y la realidad laboral no garantiza una estabilidad económica, muchos hombres simplemente ya no encajan en el molde antiguo.

Las reglas tradicionales que definían la identidad masculina se están cayendo, pero los nuevos modelos aún están en construcción. Es como estar atrapados entre dos mundos: uno que les exige dejar atrás conductas machistas y otro sin un mapa claro de cómo ser hombres en el siglo XXI. Redefinir la masculinidad es un asunto sociocultural que también abonaría a disminuir la violencia hacia las mujeres.

El Día Internacional del Hombre invita precisamente a replantear formas más sanas y humanas de masculinidad, en donde ser varón no se reduzca a la fuerza física y evitar las emociones, sino en reconocer vulnerabilidad, fomentar redes de apoyo emocional y procurar que la violencia deje de ser una demostración de poder.

La salud mental de hermanos, padres, amigos, hijos, compañeros y colegas es un tema de salud pública, un asunto de vida o muerte, donde el silencio y la frustración lastiman a hombres y mujeres, a sus familias y a toda la sociedad.

Fomentar mayor conciencia acerca de los problemas que afectan a los hombres también es una forma de promover la igualdad de género.