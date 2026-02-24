¿Después de “El Mencho”, estamos más seguros?

Durante los últimos dos días ha sido casi imposible escapar al tema de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, muerto bajo el fuego de militares mexicanos después de un operativo en Tapalpa. Las lecturas de lo que ocurrió son numerosas y muchas, absurdas. Pero en Jalisco, en particular, la pregunta que se plantea es si después de la caída del capo estamos más seguros.

Es un asunto de percepción. De lo que “siente” la gente.

Este lunes 23 de febrero, después de los narcobloqueos en carreteras y en calles de la ciudad; después de un domingo que no había experimentado ninguna persona viva en la ciudad (el silencio era pesado, mezclado con miedo y desconfianza, totalmente inédito), la acción de las autoridades no contribuyó a mejorar la percepción.

En su aparición mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que la crisis había pasado. Que los bloqueos con vehículos incendiados en 20 Estados del país estaban apagados. Que habíamos recuperado la tranquilidad.

Pues no. Ayer mismo, después de sus palabras, hubo narcobloqueos en carreteras de Jalisco, en la que va a Tequila pasando por El Arenal. Y también en Autlán de Navarro. Y desde varias regiones del Estado llegaron los mensajes a media voz -la gente intenta evitar que los delincuentes se enteren- que evidenciaban que los autos quemados siguen ardiendo y los caminos están vigilados y el cobro de extorsiones continúa.

En la ciudad, mientras tanto, después de una noche de silencio y un lunes que fue, literalmente, de descanso obligatorio porque todo estaba cerrado y casi nadie salió, se esperaba un mensaje claro, orientador. Una instrucción oficial que ofreciera confianza.

Pero lo que salió del gabinete de seguridad fue un confuso aviso de que el “Código Rojo” que se había anunciado el domingo se mantenía. ¿Había que temer? Es decir, ¿la autoridad esperaba que los narcobloqueos se reanudaran en la ciudad?

Entonces, continuábamos sin transporte público, sin comercios, sin escuelas, sin gasolineras.

Pero las largas filas en los pocos comercios de barrio que abrieron sus puertas y el alza de precios y la incertidumbre pasaron factura. Porque si ahí afuera siguen los maleantes, que los detengan. La respuesta no es encerrar a los buenos, sino a los malos.

La tendencia convertida en reclamo llegó a Casa Jalisco y antes que acabara el día, el gobernador Pablo Lemus anunció que mañana miércoles se regresa a clases y que desde hoy se empieza a retomar la normalidad.

Pero no puede controlarlo todo. En un municipio aliado como Tlajomulco, ya liberaron la apertura a toda actividad comercial; y lo mismo harán en el Mercado de Abastos y como reacción en cadena, seguramente ocurrirá en el resto de la ciudad. A pesar de los riesgos que haya.

Todo indica que después de “El Mencho” no nos sentimos más seguros. Pero tampoco se va a permitir que permanezcamos encerrados por eso.