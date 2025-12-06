Del sorteo hizo su fiesta y bailó como marioneta

Se estima que fueron más de un billón de personas -mas de un millón de millones- las que ayer vieron a través de la televisión el sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA desde Washington. Y el evento, fue planeado alrededor de quien es la figura política más importante de la capital de Estados Unidos y por ende el hombre más poderoso del mundo: Donald Trump.

Al margen del protocolo de la configuración de grupos para el Mundial -que es el mismo cada cuatro años-, la ceremonia fue un reconocimiento pleno a la figura de Trump, entregando -por primera ocasión por parte de la FIFA- al mandatario estadounidense el “Premio de la Paz”, que reconoce las acciones que promueven la unidad y la paz (?) y por último cerrando el evento con la música insignia que el presidente ha usado en sus campañas presidenciales y que utiliza en todos sus eventos públicos: La canción YMCA con el grupo Village People en vivo en el escenario.

Cuando la administración Donald Trump está enmedio de la polémica por los ilegales -según calificó la Organización de las Naciones Unidas- ataques a las supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y Pacifico, de “rematar” a sobrevivientes de las mismas, cuando ha fallado el reciente acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas promovido por Trump, y cuando en “sus espaldas pesa” aún ser el promotor del histórico ataque al Capitolio -6 de enero del 2021-, entre otras cosas, la FIFA decide reconocer “sus acciones”, de las que el mandatario dijo ayer “Es uno de los grandes honores en mi vida”, además de señalar con una sonrisa que “… el mundo es más seguro ahora”, asegurando que con sus decisiones ha salvado “millones de vidas”. Injustificado y calificado por muchos como un “reconocimiento político de la FIFA”.

Y en el colofón del evento, con audiencia mundial, la canción rúbrica de Trump, que lo motivó a pararse en el palco del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y “lucirse” al bailar al ritmo de la música y mover sus brazos como marioneta, festejando el sorteo, que fue su fiesta.

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net