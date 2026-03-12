¿Cuántos choferes del transporte público faltan?

Faltan 550 choferes del transporte público, lo que representa el 10% del total, según Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transporte (Setran). Sin embargo, según la dependencia que él mismo dirige, esa información “no existe” porque está en manos de los concesionarios privados.

Todo lo anterior surge de declaraciones y datos oficiales.

El pasado 12 de enero, Monraz reveló el déficit de 550 conductores. El secretario proporcionó el dato para justificar los retrasos en las frecuencias de paso, una de las quejas más comunes de los pasajeros que deben esperar el camión hasta una hora “debido a que el conductor -explicó en esa ocasión Monraz- no llegó a trabajar y la unidad se quedó parada”. Este problema lo resienten más los usuarios en las horas pico.

En su momento, el déficit de conductores me pareció alarmante. Si esta carencia corresponde al 10% de las 5 mil 500 unidades, significa que la décima parte de nuestros problemas con el transporte -donde más quejas se concentran- tiene su origen en un factor humano: los choferes ya no quieren conducir un camión y prefieren otros trabajos con mejores condiciones e ingresos.

Situación bastante extraña pues, en teoría, el nuevo modelo ruta-empresa eliminó el esquema hombre-camión para sacar al chofer de condiciones precarias y brindarle ingresos estables al ya no tener que competir por el pasaje.

Pedí a la Setran por transparencia un informe detallado de las vacantes para saber en qué rutas se localiza el déficit.

En mi solicitud añadí la declaración de Monraz con el enlace a la nota de EL INFORMADOR. La Setran respondió que no cuenta con datos sobre las vacantes de choferes porque la contratación es responsabilidad exclusiva de los concesionarios particulares.

¿Hay o no déficit? ¿De qué tamaño es, en caso de haberlo? ¿De dónde salió el dato que proporcionó el secretario de Transporte?

Y lo más importante: ¿con base en qué hizo el secretario el compromiso -en la misma declaración de enero- de resolver el déficit de choferes si su secretaría carece de un diagnóstico?

La política pública basada en evidencia parece que da paso a la política pública “banquetera”. Un modelo que, a la luz de los últimos volantazos en materia de transporte, bien podríamos definir como Al Estilo Jalisco.