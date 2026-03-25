Cuando la IA nos obliga a volver a lo humano

En medio del entusiasmo tecnológico de nuestro tiempo, la Iglesia católica acaba de hacer una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿hacia dónde va la humanidad? La pregunta aparece en el documento Quo vadis, humanitas?, publicado este mismo año por la Comisión Teológica Internacional. A primera vista, podría parecer un texto reservado para especialistas en teología. No lo es. En realidad, es una intervención muy pertinente en uno de los grandes debates de nuestro tiempo: qué tipo de ser humano queremos formar en la era de la inteligencia artificial.

Lo primero que vuelve valioso este pronunciamiento es su mera existencia. Cuando una institución con el peso histórico, moral y cultural de la Iglesia entra de lleno en la discusión sobre inteligencia artificial, desarrollo, técnica y futuro humano, nos está diciendo algo muy importante: esto ya no es solo un asunto para ingenieros, tecnólogos o fondos de inversión. Es una conversación sobre la persona, sobre la dignidad y sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo.

Quo vadis, humanitas? parte de una idea que conviene aterrizar con palabras sencillas: no todo desarrollo es verdadero progreso. Podemos crear herramientas más veloces, sistemas más eficientes y máquinas más sorprendentes, y aun así retroceder como civilización. El documento advierte, de hecho, sobre la tentación de creer que la tecnología puede producir un salto evolutivo que nos permita rediseñar la condición humana a voluntad. También advierte que esos sueños suelen apoyarse en una visión individualista del destino humano, confiada en que la innovación y el mercado, por sí solos, mejorarán nuestra vida. El problema es que, en la práctica, las reglas anónimas del beneficio suelen terminar pesando más que la vida concreta de las personas.

Ese punto conecta muy bien con otro documento reciente del Vaticano, Antiqua et nova, dedicado de forma específica a la relación entre inteligencia artificial e inteligencia humana. Ahí se recuerda algo que hoy parece obvio, pero que en realidad estamos olvidando: una persona vale por lo que es, no por lo que produce. Su dignidad no depende de sus habilidades, de su rendimiento, de su éxito, de su capacidad de cómputo ni de su cercanía con la máquina. Depende de algo más profundo: de su valor intrínseco. O, si se quiere decir de una manera más filosófica pero todavía entendible, de su valor ontológico; es decir, del valor que tiene por el simple hecho de ser persona.

Esta idea importa mucho porque vivimos rodeados de discursos que, abierta o discretamente, empujan en sentido contrario. La narrativa de la singularidad, por ejemplo, suele presentar el futuro como una carrera para superar lo humano. Bajo esa lógica, parecería que valemos más en la medida en que nos volvemos más rápidos, más calculadores, más optimizables, más parecidos a una máquina. Pero esa visión tiene un costo moral enorme. Si aceptamos que el valor humano se mide por desempeño, entonces inevitablemente habrá vidas consideradas de segunda categoría: los niños, los ancianos, los enfermos, quienes aprenden distinto, quienes no compiten al ritmo del mercado o simplemente quienes no encajan en la obsesión contemporánea por la eficiencia.

Por eso la intervención de la Iglesia no debería leerse como una nostalgia del pasado ni como una resistencia irracional a la innovación. Al contrario. Lo que está diciendo es que la técnica necesita dirección, que el poder tecnológico sin una idea clara de persona termina volviéndose ciego y que ninguna sociedad puede llamarse avanzada si pone a la dignidad humana en un segundo plano. En el fondo, el mensaje es simple: la inteligencia artificial puede ser extraordinaria, pero nunca debe desplazar el criterio ético básico de que el ser humano es un fin y no un medio.

Aquí entra otro tema que me parece ineludible: la economía especulativa. Durante años hemos normalizado un modelo donde con frecuencia se premia más la expectativa financiera que la creación de valor real. Muchas veces se celebra más una valuación que una buena empresa; más una narrativa de crecimiento que un empleo digno; más la velocidad del capital que la solidez de una comunidad. El resultado es conocido: riqueza concentrada, movilidad social debilitada y una sensación extendida de que el progreso ocurre, sí, pero lejos de la mayoría. La discusión sobre inteligencia artificial se vuelve peligrosa cuando cae dentro de esa misma lógica, porque entonces la pregunta deja de ser cómo usamos la tecnología para mejorar la vida y pasa a ser cómo usamos la tecnología para capturar más rentas, desplazar más rápido y concentrar aún más poder.

No es casual que organismos internacionales sigan alertando sobre el efecto corrosivo de la desigualdad. Cuando el valor se concentra arriba y el riesgo se reparte abajo, lo que se rompe no es solo la economía: se rompe la confianza social. Y una sociedad sin confianza empieza a vaciarse de futuro. La IA puede profundizar ese problema si se usa únicamente para reducir costos, sustituir personas sin estrategia de transición, precarizar decisiones o convertir a los ciudadanos en simples datos para alimentar modelos. Pero también puede ayudar a corregirlo si se orienta hacia productividad incluyente, mejor educación, mejor salud, mejores servicios, más acceso al conocimiento y más capacidad humana, no menos.

Ahí es donde el sector empresarial tiene una responsabilidad central. Los empresarios no podemos asumir que innovar equivale automáticamente a hacer el bien. Tampoco podemos refugiarnos en la idea de que la tecnología es neutral y que todo depende del usuario. Toda tecnología incorpora una visión del mundo, redistribuye poder y cambia relaciones humanas. Por eso una empresa seria, especialmente en esta década, no debería preguntarse solo cuánto valor económico puede extraer de la inteligencia artificial, sino cuánto valor humano puede construir con ella. Eso implica pensar en empleos con sentido, capacitación real, criterios éticos para automatizar, cuidado de la verdad, protección de datos, inclusión y una visión de largo plazo sobre el impacto social de nuestras decisiones.

Necesitamos, en otras palabras, un empresariado que vuelva a tomarse en serio la idea de civilización. Un empresariado que entienda que ganar dinero importa, por supuesto, pero que no basta. La empresa que viene no puede medirse solo por EBITDA, rondas, múltiplos o crecimiento trimestral. Tendrá que medirse también por su contribución a la dignidad del trabajo, a la cohesión social, a la formación de talento y a la posibilidad de que más personas vivan mejor. Si la IA va a redefinir el empleo, la educación, la cultura y la toma de decisiones, entonces la pregunta empresarial de fondo ya no es solo cómo ser más eficientes, sino para qué queremos esa eficiencia.

Y en este punto México se queda corto. Mientras en otras partes del mundo ya se discuten los efectos antropológicos, educativos, éticos y políticos de la inteligencia artificial, aquí seguimos atrapados demasiado a menudo en el corto plazo, en la lógica del parche, del anuncio y del cálculo electoral. Nos faltan conversaciones más serias sobre el futuro del trabajo, sobre formación digital, sobre institucionalidad, sobre regulación inteligente, sobre productividad con inclusión y sobre el tipo de país que queremos dejar a la próxima generación. Seguimos hablando de tecnología muchas veces como accesorio, cuando en realidad ya es parte de la infraestructura moral, económica y política del siglo XXI.

El problema no es solo que lleguemos tarde. El problema es llegar tarde sin una idea clara de persona. Porque cuando una sociedad entra al futuro sin brújula antropológica, termina adoptando herramientas poderosas con criterios débiles. Y eso es exactamente lo que deberíamos evitar. Resulta paradójico que, mientras instituciones tan antiguas como la Iglesia se atreven a replantear de fondo lo que significa ser humano en esta nueva etapa, buena parte de nuestra clase gobernante siga administrando el presente con una visión pequeña, reactiva y sexenal.

La gran oportunidad de la inteligencia artificial no debería ser convertirnos en versiones aumentadas de la máquina, sino obligarnos a recordar qué es lo irremplazable de lo humano. Su dignidad, su libertad, su capacidad de vínculo, su conciencia moral, su necesidad de verdad, su vocación de trascendencia. Tal vez ese sea el verdadero valor de la reciente postura católica: recordarnos que el futuro no se juega solo en laboratorios, en mercados o en centros de datos. También se juega en la idea que tengamos de la persona humana. Y si olvidamos eso, podríamos tener más tecnología que nunca y, al mismo tiempo, menos humanidad de la que creemos soportar.

Referencias

Comisión Teológica Internacional. (2026, 4 de marzo). Quo vadis, humanitas? Pensar la antropología cristiana ante algunos escenarios futuros de la humanidad. Vaticano. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20260304_quo-vadis-humanits_sp.html

Dicasterio para la Doctrina de la Fe, & Dicasterio para la Cultura y la Educación. (2025, 28 de enero). Antiqua et nova: Nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Vaticano. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20250128_antiqua-et-nova_sp.html

Francisco. (2024, 1 de enero). Mensaje para la 57 Jornada Mundial de la Paz: Inteligencia artificial y paz. Vaticano. https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html

Francisco. (2024, 14 de junio). Discurso del Santo Padre Francisco en la sesión del G7 sobre inteligencia artificial. Vaticano. https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2024/june/documents/20240614-g7-intelligenza-artificiale.html

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2024). México: evaluación del estadio de preparación de la inteligencia artificial. UNESCO. https://www.unesco.org/ethics-ai/en/mexico

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). OECD Economic Surveys: Mexico 2026. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/8a7c0ac4-en

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). Inequality: Major trends, policy challenges and the need for global economic compact. United Nations. https://unctad.org/publication/inequality-major-trends-policy-challenges-and-need-global-economic-compact

World Bank Group. (2025). Poverty and inequality update: Fall 2025. World Bank. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/229ff18129687a785f08af7cfb28e5e1-0350012025/original/WBG-Poverty-and-Inequality-Update-Fall-2025.pdf