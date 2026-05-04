Con el agua al cuello

¡Qué ironía! Ayer, cuando la presidente Claudia Sheinbaum realizaba una gira en Atenco, estado de México, dialogó con manifestantes que bloqueaban la carretera México-Lechería, donde se comprometió a resolver el problema de desabasto de agua potable, cuando en estos momentos ella tiene “el agua al cuello” con la petición estadounidense de extradición -y lo que ha provocado al interior del gobierno y del movimiento de la transformación- en contra de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de su administración y estatales en Sinaloa.

Y más se complica el panorama alrededor de la petición, de confirmarse la primicia que publicó el sábado el diario El Universal, que indica que “Los abogados del senador mexicano Enrique Inzunza -uno de los incluidos en la petición de extradición- se acercaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos para hacer gestión de testigo cooperante… ”, lo que significa que además de “... que se entrega y ofrece información”, pudiera ‘abrir más la cloaca’ y revelar los nombres de otros involucrados en la relación de funcionarios públicos con el crimen organizado. Esto colocaría al senador Inzunza en una condición similar a la que se encuentran los hijos de “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán López -“El Ratón”-, y Joaquín Guzmán López -ante el departamento de Justicia estadounidense-, quienes se encuentran en el programa de testigos protegidos (Witness Security Program), y que muy posiblemente fueron los que “dieron el pitazo” del grupo de selectos funcionarios gubernamentales que están “enredados” en las redes del narcotráfico.

El senador Inzunza apareció el fin de semana en las redes sociales desde su tierra natal, donde establece que “... desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros. Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo. Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional. Como él, con mi Patria y con los míos, siempre”.

De confirmarse la versión de El Universal, entonces el senador Inzunza aparecería ante la justicia estadounidense como detenido -en primer término- y se convertiría ahora en el “pájaro que canta” -según sus redes sociales-, lo que elevaría más el nivel del agua que la presidenta ya la tiene “al cuello”.

Usted, ¿qué opina?