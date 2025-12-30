Charros, esencial ganar de visitante para aspirar al bicampeonato

En enero es otro escenario, la batalla por el título inicia de cero. En la Liga Mexicana del Pacífico no hay memoria larga ni puntos acumulados que valgan. Todo lo que ocurrió de octubre a diciembre sirve apenas como contexto; en enero, la postemporada borra pizarras, reinicia cuentas y expone verdades. Ahí llegan los Charros de Jalisco, campeones defensores, sin la comodidad del primer plano, pero con la experiencia suficiente para saber que los títulos no se presumen: se defienden.

Aunque aún no está definido, y será hoy que se determine acorde al complejo sistema de puntos de la liga, el ya próximo día 4 de enero de 2026 Charros abre playoffs de visitante sea frente a Yaquis de Ciudad Obregón o Naranjeros de Hermosillo, siendo cualquiera de esos conjuntos un rival incómodo, con casa dura, afición intensa por ser de las plazas más complejas del circuito. No hay localía para Jalisco: al terminar por debajo en el standing, ni abre ni cierra en casa. Eso coloca el reto desde el primer lanzamiento.

Y no es menor el escenario. Sea en Ciudad Obregón o Hermosillo, el clima en es frío, áspero, con noches que castigan brazos, bates y concentración, con aficiones que se convierten en jugadores extras desde las gradas. Si los Charros no entran rápido en ritmo, la serie puede torcerse pronto. Si lo hacen, el golpe anímico puede ser enorme.

La campaña regular de los Charros fue de altibajos evidentes. No fue un equipo lineal, ni dominador constante, ni exento de dudas. Hubo rachas buenas, otras no tanto, ajustes sobre la marcha y momentos donde el equipo pareció buscarse a sí mismo. Pero eso, en enero, no necesariamente es una desventaja.

En postemporada todo inicia de cero. Y ahí Jalisco tiene algo que muchos otros no: memoria reciente de campeonato. Este roster, con sus matices, ya sabe lo que implica jugar series largas, manejar presión, administrar errores y sobrevivir a noches malas. Eso no garantiza nada, pero pesa.

Si algo define los playoffs en la LMP es el pitcheo. Las ofensivas se ajustan, las carreras escasean y cada error se magnifica. Para Charros, la primer serie de postemporada, sea contra Yaquis o enfrentando a Naranjeros, pasa primero por la rotación abridora: brazos que mantengan el juego cerrado y permitan al equipo competir hasta las últimas entradas.

El bullpen será igual de determinante. En plazas como Obregon o Hermosillo los relevos no solo lanzan: administran el silencio, la presión ambiental y los momentos clave. Un mal relevo temprano puede incendiar una serie; uno sólido puede enfriar un estadio entero.

Ofensivamente, Jalisco no necesita festival de carreras. Necesita oportunidad: el hit con gente en base, el fly de sacrificio, el error provocado. Enero no se gana con estadísticas bonitas, sino con ejecuciones puntuales.

Y en medio de todo está Benjamín Gil. Polémico, intenso, frontal. Un manager que no pasa desapercibido y que entiende como pocos la lógica del béisbol de postemporada. Enero es también un torneo de decisiones: cuándo apretar el bullpen, cuándo dejar al abridor, cuándo jugar pequeño y cuándo soltar a los bates.

Gil sabe que no hay margen para experimentar. Esta serie exige lectura fina del rival, manejo quirúrgico del pitcheo y control emocional del dugout. La experiencia está ahí; ahora viene la ejecución.

Cualquiera que sea el rival inicial , Yaquis o Naranjeros son equipos que se crecen en casa, que juegan bien los partidos cerrados y que saben aprovechar el error ajeno. No necesitan dominar para ganar; les basta incomodar, presionar y capitalizar. Justo el tipo de rival que no permite distracciones.

Para Charros, el objetivo inicial es claro: salir vivos de la visita en la primer serie. Ganar un juego —o mejor aún, dos— cambia por completo la narrativa. Perderlos todos complica todo. Así de simple.

El reto de los albiazules es salir a jugarse el todo por el todo y no solo pensar que repetir discursos y colgarse del título pasado les dará el éxito. El reto es demostrar que sabe jugar sin red, sin localía, en clima hostil y ante un rival que no concede nada. Si supera esta primera prueba, el panorama se abre. Si no, el campeonato quedará como recuerdo, no como plataforma.

Porque enero no premia trayectorias: premia respuestas.Y la pregunta ya está sobre la mesa, clara y sin rodeos: ¿pueden los Charros, desde abajo, en frío y contra todo, volver a encender octubre… jugando en enero?

La respuesta empieza ahora, el día 4 del ya próximo enero cuando caiga el primer lanzamiento y se confirme —una vez más— que en la LMP, la verdadera batalla por la gloria apenas comienza.