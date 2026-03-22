Cercanos a nuestro mundial

Pues parece que van avanzadas las actividades que generan diferentes entidades sobre la parte del mundial que se celebrará en nuestro país y, sin ser experto en el tema, a mí no se me hacen tan emocionantes los juegos que se celebrarán aquí, pero según anuncian, esto será una verdadera evolución cultural de la que se espera mucho.

Yo no sé qué tan afectos a los actos culturales sean los que van a venir, pero por lo que anuncian creo que habrá más gente interesada, en la gran chilangostlán, en asistir al Zócalo a gozar junto con la primera mandataria de la inauguración de los festejos, que la que asistirá al estadio remodelado; entonces muchos dicen que la señora Presidenta no irá por temor a que la abucheen, lo que yo no creo, ya que según las encuestas que aparecen, es una de las gentes más populares del planeta. Pero, en fin, cada quien va a ir a donde se le antoje. Supongo que habrá festivales musicales, que tanto gustan, que van desde charangas hasta orquestas sinfónicas, y bailables callejeros hasta bailables clásicos, y gente, como en Europa, con sus propios medios musicales; esto es, jóvenes artistas que alegran la calle.

Como las letras son muy culturales, supongo que se publicarán manuscritos precolombinos para que la gente se dé cuenta de los valores autóctonos, aunque yo tengo muchas dudas de cómo vamos a hacer para demostrar nuestra pureza de raza indígena, a la cual, en cuanto se pueda, me voy a inscribir como miembro autóctono, pero ignoro cómo se probará esa pureza de sangre; aunque el término me choca, porque los nazis, de alguna manera, lo ejecutaban. Pero, al parecer, tenemos que lucir ese aspecto y, si a la Presidenta, que es europea, le interesa tanto, pues a los que vengan de ultramar les va a interesar más que ver un partido de futbol.

Ojalá haya suficientes hospedajes para todos los que vengan porque, dado el entusiasmo que muestran los organizadores, va a venir un gentío que casi va a dormir en la calle o en las plazas, lo cual sucede en muchas partes del mundo, pero tal vez tengamos que abrir nuestros hogares a los turistas para que sepan de qué color pinta el verde.

Veo que en materia de transporte no sé cómo le van a hacer, porque mucha gente que maneja vehículos dice que está congestionada la ciudad. A mí se me hace que con paciencia llega uno y lo que yo creo que debe evitarse, en lo posible, son los camiones repartidores; así que antes los de la Coca-Cola eran satanizados, pero ahora, como invirtieron seis mil millones de dólares, ya anda uno chocando con tanto camión de dicha firma.

Y no son los únicos, porque todos los demás refresqueros y repartidores de todo lo que usted se imagine se estacionan en doble fila. Si Tránsito logra controlarlos, la circulación será fácil y, sobre todo, rumbo al estadio, porque todos los demás gozaremos en diferentes sitios el mundial y los actos que con ese motivo se celebren.

@enrigue_zuloaga