Carretera a Chapalay la infraestructura

En la cotidiana discusión sobre el ejercicio de Gobierno y sus resultados, es común que se dejen de lado las cifras que respaldan el desempeño de diferentes equipos de gobierno. De manera natural, ganan espacio los argumentos más emocionales y teóricos que sirven como valoración —positiva y negativa— al desempeño de quienes ocupan los cargos públicos.

Ejemplo inmediato es la calificación que los ciudadanos otorgan a los proyectos que se han realizado en los últimos meses, particularmente en el Área Conurbada de Guadalajara, y que se han relacionado con la organización de la Copa Mundial de Futbol, entre éstos las obras de Carretera a Chapala y al entorno del aeropuerto, los trabajos en plazas, parques y glorietas.

Pretender que la calificación sea unánime y que todo el mundo aplauda o condene es desconocimiento de la opinión pública, y más en un período como el actual, que se caracteriza por una profunda polarización y una evidente influencia de las campañas de desinformación en las redes sociales. Así, lo mismo se avalarán las obras y remodelaciones, que se desacreditarán y hasta se agitará el argumento de que sólo son negocios para enriquecimiento del grupo de poder en turno.

Pero para revisar con más detenimiento y escapar de la discusión interminable, conviene revisar algunas cifras.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno estatal, David Zamora Bueno, deberá entregar esta semana la conclusión de las obras en Carretera a Chapala, en los 11 kilómetros del Periférico al Aeropuerto. Se concluyeron en 11 meses y permitieron ampliación de carriles, infraestructura de movilidad, iluminación y andadores, entre otras. Además, en esta ruta empezará a funcionar el próximo 4 de junio la llamada “Línea 5”, un sistema de transporte eléctrico que permitirá traslados de esta zona hasta lugares como Expo Guadalajara, Tabachines y el Estadio Guadalajara.

Adicionalmente, desde el Aeropuerto Miguel Hidalgo se emprenderá una nueva obra de ampliación de Carretera a Chapala hasta el cruce con el entronque a El Salto. Son aproximadamente cinco kilómetros más de ampliación a seis carriles con los mismos servicios.

La convocatoria para las obras se estará haciendo pública antes de un mes y el compromiso es concluir la obra en abril del año 2027. El proyecto ha sido apoyado no sólo por el Gobierno del Estado, sino también por el Gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, que aportará mil 500 millones de pesos.

Se trata, en suma, de uno de los paquetes de obras más importantes y con mayor impacto positivo en décadas, en la zona de Tlajomulco y El Salto, y con beneficios que alcanzan a Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. La carretera, hay que recordar, es federal y le correspondía al Gobierno de la república su mantenimiento. Fue siempre una pésima entrada de la segunda ciudad más importante del país.

Las críticas que con derecho seguirán planteándose, permanecerán. Sólo al paso del tiempo y en las nuevas condiciones que beneficiarán a la población de la zona, tomarán su justa dimensión.

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@JonasJAL