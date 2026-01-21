La Presidenta está arriesgando la soberanía nacional por proteger a López Obrador. Si hay una operación militar unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano, será en buena medida porque la doctora Sheinbaum no quiso entregar narcopolíticos de Morena. Eso es lo que está exigiendo la administración Trump y eso es lo que la Presidenta de México no quiere. Está protegiendo a ese clan porque todos los nombres que circulan en la lista de la narcopolítica mexicana están ligados al expresidente.

La disyuntiva parece clara para la Presidenta Sheinbaum: expone a López Obrador o expone la soberanía nacional. ¿Va a escoger lo segundo?

Por ahora, parece estar comprando tiempo. Apenas ayer, México envió a Estados Unidos 37 narcos más. El envío busca ser un Diazepam político. Un tranquilizante para Trump que es a la vez una ofrenda para conmemorar el primer aniversario de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Le mandaron 37 narcos para no mandarle a ningún narcopolítico de Morena.

¿Servirá? No sé. Porque además estos 37 narcos ya no son de primer nivel, como los que fueron enviados antes. Son de la segunda y hasta tercera línea de mando del crimen. Pero hacen bulto. Dan para la foto. Alimentan el discurso de coyuntura. No sé si baste.

Los mensajes de Trump han sido claros: quiere hacer operaciones militares contra el narco en suelo mexicano y recibir a los narcopolíticos de Morena, responsables de haber dejado trabajar a sus anchas a los criminales. Y con ello, terminar de controlar la política de seguridad de México. Porque Trump ya define la política migratoria de México. Ya define la política comercial de México. Y está definiendo cada vez más la política de seguridad de México.

Un breve recordatorio: Tan pronto llegó al poder, Trump exigió sellar la frontera. México obedeció: puso a diez mil elementos de la Guardia Nacional mexicana a bloquear los cruces. Hoy, la frontera está sellada. El muro de Trump tiene uniforme militar mexicano. Y México está pagando por él.

Cuando lanzó la metralla de aranceles, Washington hizo una exigencia muy concreta a México: no queremos que China utilice el territorio mexicano para meterse por la puerta de atrás al mercado estadounidense, aprovechando las bondades del T-MEC. El Gobierno de la presidenta Sheinbaum acató de inmediato la instrucción: congeló su relación comercial con China. Desincentivó inversiones y recetó un menú de aranceles a todo Asia.

Lo que Trump no ha logrado del todo, aunque ya tiene un gran avance, es definir la política de seguridad de México. Ya desapareció el “abrazos, no balazos”. Ahora se combate abiertamente al crimen. Llevan detenidos 40 mil presuntos delincuentes de alto impacto y han destruido 2 mil narco-laboratorios. Y ha recibido 92 narcos a domicilio, enviados desde México a manera de ofrenda para irlo tranquilizando. Le faltan las operaciones militares en suelo mexicano y le faltan los narcopolíticos.

