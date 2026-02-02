Los rumores corrieron más rápido que los oficios: que venía la guillotina, que el gabinete de Pablo Lemus sería sacudido, que habría limpia mayor. Spoiler: ¡Fue puro susto! Los supuestos “cambios de fondo” resultaron ser ajustes quirúrgicos, movimientos administrativos y reacomodos de escritorio. Nada de terremoto, apenas un temblorcito.

En Casa Jalisco se confirmó lo que varios ya sabían: todo queda prácticamente igual. Nadie salió raspado, nadie perdió reflectores y los equilibrios políticos siguen intactos. Los relevos anunciados responden más a tiempos legales y acomodos internos que a una redefinición del proyecto.

La instrucción es clara: aguantar, administrar y no mover demasiado el tablero. Los cambios de verdad, los políticos, los que pesan, se guardan para los tiempos “oficiales” de la precampaña en 2027.

Por ahora, fue solo eso: un buen susto… y a seguir despachando.

***

En los pasillos del tricolor se escuchó rechinar de dientes y rechiflas de despecho. El PRI se lanzó con todo contra Movimiento Ciudadano, luego de que trascendiera que los naranjas habrían puesto “condiciones” a Morena para apoyar la próxima reforma electoral.

Para Alejandro Moreno, alias “Alito”, no hay negociación que valga: lo que hay, dice, es traición con moño fosforescente.

Según el dirigente priista, Dante Delgado no sólo juega a dos bandas, sino que aspira a pasar a la historia como “el esquirol más grande”, categoría inédita, pero muy disputada en la política nacional. “Arrastrado”, remató “Alito”, en un arrebato de indignación selectiva.

Así, mientras el PRI reparte certificados de pureza democrática, MC coquetea con el poder y Morena toma nota. La reforma electoral avanza y, como siempre, la oposición se pelea por ver quién traiciona mejor… o quién grita más fuerte.

***

Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y, como siempre, la versión oficial viene envuelta en celofán: “Trabajo de territorio”, “soldado del movimiento” y mirada puesta en 2027. Pero en los pasillos la pregunta es otra: ¿Qué hay detrás de la salida? ¿Un distanciamiento real con Claudia Sheinbaum o un acuerdo político para bajar la presión tras la crisis que detonaron las detenciones de ex funcionarios en Tabasco?

Porque el movimiento no ocurrió en el vacío ni en domingo cualquiera. La renuncia llega justo cuando Tabasco vuelve a ser nota nacional… y no por buenas razones.

En Morena juran que no hay pleito, solo estrategia. Los malpensados creen que es repliegue táctico: menos reflectores, más control de daños.

Por ahora, Adán Augusto baja del presídium y sube a la camioneta. Falta ver si es gira… o exilio político con viáticos. ¿Listo para una Embajada o qué?