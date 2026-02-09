Broxel: la letra chiquita

Hay una máxima en la era digital que reza: “Si el producto es gratis, el producto eres tú”. El valor de plataformas como Google, Facebook o X radica en que almacenan los datos y preferencias de todos nosotros.

Por eso se habla de una nueva era, la del capitalismo digital, en donde el bien más preciado ya no es sólo material, sino producto de la información de las personas y consumidores.

Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco? Mucho.

El Gobierno estatal resalta los beneficios de la tarjeta única Al Estilo Jalisco, pero como todo “producto financiero”, hay que conocer los límites de esos beneficios y cualquier factor de riesgo o desventaja.

El más importante se relaciona con la entrega de nuestros datos privados a Broxel, la fintech encargada de ofrecer hasta cinco millones de tarjetas únicas, según el contrato con el gobierno de Jalisco.

De acuerdo con el Aviso de Privacidad de Broxel para la tarjeta única, al registrarse el usuario acepta la geolocalización y el uso de sus datos para “finalidades secundarias”.

Es decir: mercadotecnia, publicidad, promoción, prospección comercial, estrategias de mercado, ofrecimiento de nuevos productos y encuestas.

Hay que entender la naturaleza del contrato con la fintech.

Cada tarjeta única costará 5.45 pesos al mes al Gobierno. Eso representaría un costo de 327 mdp anuales si se afilian cinco millones de usuarios -es la meta- para recibir el subsidio al transporte.

Broxel recibirá además los datos de hasta cinco millones de potenciales consumidores (nosotros) a los que además les puede ofrecer publicidad y servicios financieros: comisiones por transferencias SPEI, envío de remesas, depósitos y el pago de servicios de TV de paga y telefonía.

Estos servicios son voluntarios. Sin embargo, entre tres, cuatro, cinco millones de usuarios, ¿cuántos se convertirán en clientes cautivos?

A Broxel le pagaremos una “renta” mensual por cada tarjeta; le entregaremos una gigante base de datos: nuestro nombre, edad, sexo, correo, foto, domicilio, INE, firma, estado civil y celular; ¿y todavía le vamos a pagar?

Hay muchas tarjetas bancarias que cobran cero comisión por uso con el solo hecho de tener un saldo constante. ¿Por qué no se explicó una de estas opciones?

Broxel es proveedora de la UdeG y de Gobiernos morenistas. Cuestionar o justificar su uso a partir de este hecho es ocioso. Lo que hay que fiscalizar es el contrato con el Gobierno de Jalisco.

Y la letra chiquita dice que la tarjeta única se pagará con el dinero, y ahora también, con la información de las personas.