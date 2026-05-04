Beisbol mexicano: sin sistema y con responsables

El diagnóstico ya no admite matices ni rodeos: el beisbol mexicano funciona… sin sistema. Lo verdaderamente grave no es descubrirlo, sino confirmar que nadie con poder real parece dispuesto a corregirlo. Porque cuando el desorden se prolonga, cuando la falla se repite y cuando las advertencias se ignoran, deja de ser incapacidad: se convierte en conveniencia.

México presume talento, historia, afición, estadios llenos y ligas activas. Pero detrás del espectáculo hay un vacío que nadie quiere llenar: no existe una estructura nacional que transforme todo eso en peloteros de élite de manera sostenida. Y peor aún, no hay voluntad para construirla. La Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico viven en su propia lógica: compiten, generan negocio, sostienen calendarios y defienden intereses, pero no coordinan, no comparten, no construyen. Cada una cuida su parcela como si el desarrollo del talento fuera un asunto secundario, cuando en realidad es el corazón del juego y hoy está abandonado.

La Federación Mexicana de Beisbol merece un señalamiento directo: es, en teoría, la autoridad rectora; en la práctica, es un actor ausente. No lidera, no ordena, no exige. No hay proyecto, no hay rumbo, no hay control. Y cuando la cabeza no funciona, el resto del cuerpo se mueve sin dirección o bajo intereses que nadie regula. El Estado mexicano también tiene nombre y apellido en esta historia. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se apostó por ProBeis, con Edgar González al frente. Se prometió ordenar, detectar talento, construir una base. No ocurrió. Se invirtieron recursos, se generaron expectativas y se terminó confirmando lo mismo: sin modelo claro, sin reglas firmes y sin continuidad, el impulso público se diluye. Fue una oportunidad desperdiciada.

Y sin embargo, el beisbol mexicano no está muerto, está sobreviviendo, y eso es todavía más revelador. Sobrevive gracias a las asociaciones locales, a entrenadores que trabajan con lo mínimo, a ligas infantiles y juveniles que hacen lo que pueden sin respaldo real; ahí, en lo invisible, se sigue formando talento. Sobrevive también por el esfuerzo de algunos clubes que sí entienden la importancia de invertir en desarrollar jugadores -Diablos Rojos del México, Charros de Jalisco, Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Naranjeros de Hermosillo-, organizaciones que con sus propios recursos sostienen procesos, generan competencia y mantienen viva una ruta que, sin ellos, simplemente no existiría. Pero todo eso ocurre sin coordinación, sin un plan nacional, sin reglas claras, sin un sistema.

Y aquí está el punto que cambia la lectura: el problema ya no es solo que no exista un sistema. El problema es que lo que existe funciona sin reglas claras. No es ausencia total, es desorden funcional. Es un ecosistema donde sí se mueve el talento, pero bajo criterios que no siempre son transparentes ni homogéneos. Y cuando eso ocurre, el desarrollo deja de ser un proceso y se convierte en una decisión.

Porque cuando la formación depende de esfuerzos aislados, el sistema no existe como estructura: existe como dispersión. Hay talento, pero fragmentado; hay trabajo, pero inconexo; hay desarrollo, pero incompleto. Y en ese terreno fértil para la discrecionalidad, el pelotero deja de avanzar exclusivamente por mérito y empieza a depender de otra cosa: quién lo detecta, quién lo firma, quién lo promueve. Entre el visor y el escritorio, entre la promesa y el contrato, se abre un espacio donde el mejor no siempre es el que llega, sino el que tiene mejor acceso.

Ahí es donde el problema deja de ser deportivo y se vuelve de control. Porque el béisbol no solo se juega en el campo, también se administra, y hoy ese control está disperso, sin reglas claras, sin transparencia y sin una autoridad que ponga orden. Así operan los sistemas débiles: no desaparecen, se deforman; se llenan de intermediarios, de decisiones opacas, de intereses cruzados, y el talento -el verdadero activo- queda atrapado en esa lógica.

La disyuntiva es clara y ya no admite discursos tibios: o se construye un modelo nacional que obligue a coordinarse a ligas, federación y Estado, o se seguirá jugando a la simulación. No hay punto medio y el tiempo se está agotando. Mientras México discute lo evidente, otros países avanzan: invierten, estructuran, exportan talento y ocupan el espacio que aquí se desperdicia, con método, no con improvisación. El resultado ya es visible: pocos peloteros consolidados en la élite, procesos inconexos y una dependencia creciente del exterior. Pero lo que viene puede ser peor, porque cuando un sistema pierde control sobre su talento, pierde capacidad de competir, y cuando pierde capacidad de competir, deja de importar.

Esto ya no es una llamada de atención, es un señalamiento directo. Aquí hay responsables: ligas que privilegian negocio sobre desarrollo, una federación que ha renunciado a su papel rector y una política pública que aparece tarde, mal y sin continuidad. Nadie puede decir que no sabía.

Porque el problema ya no es solo que no haya sistema. Es que el que existe no responde al mérito. Y cuando el mérito deja de ser el criterio, el beisbol deja de ser competencia.

Se convierte en selección.