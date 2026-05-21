¿Alianza? Vamos viendo

Emilio González Márquez dio una declaración que apareció en medios de comunicación. No, esto no es 2008. No, no nos mentó la madre. No, no fue para decir que algo le da asquito. El ex gobernador salió de donde sea que anduviera metido para proponer una alianza entre PAN, PRI y MC en Jalisco para frenar a Morena en 2027.

No es la primera vez que Emilio González sale en defensa de una alianza de este tipo; también lo hizo previo a la elección de 2024, cuando PAN y PRI decidieron ir juntos. Más allá de la terquedad del panista que le regresó Jalisco al PRI, vale la pena analizar si realmente una alianza de este tipo vale la pena.

En primer lugar, como ciudadano que vota cada tres años, debo decir que lo que sí da asquito es aliarse con el PRI. A ningún partido le conviene ir ni a la esquina con un partido que es mucho más pequeño de lo que sus dirigencias quieren reconocer. A estas alturas, por sus negativos, aliarse con el PRI resta mucho más de lo que suma. Me parece que Movimiento Ciudadano lo tiene claro. Y creo que, después de muchos años de dormir en la misma cama, en el PAN también ya abrieron los ojos.

La que en todo caso sí me haría sentido sería una alianza entre MC y PAN, al menos en Jalisco. A nivel local, a diferencia del panorama nacional, me da la impresión de que pueden tener varios puntos en común. Pero, por otro lado, también alcanzo a entender por qué sus dirigencias locales han decidido tomar caminos separados.

Aliarse con otro partido es renunciar a tu propio crecimiento y consolidación a cambio de un resultado electoral que puede ser efímero. Ahí tenemos ejemplos como el Partido Verde, que más que un partido que represente a la gente, es una pequeña empresa que se alía con el mejor postor a cambio de beneficios inmediatos (para ellos, no para la sociedad).

Cuando Movimiento Ciudadano dice que no se alía porque solito ha podido vencer a Morena, creo que puede pecar un tanto de soberbia, pero entiendo el fondo: a nivel local se ha logrado consolidar como un proyecto que, a estas alturas, no vale la pena ceder a una alianza que no sabes qué tanto te pueda sumar.

El PAN persigue su propia lógica y tiene sentido. El partido se desdibujó tanto (en parte, gracias a personajes como Emilio González), que en este momento, más que buscar alianzas, necesita reconstruirse desde adentro y recuperar las causas y agendas que lo posicionaron en su momento como una opción natural ante la sociedad jalisciense. A diferencia del PRI, el PAN en Jalisco todavía tiene arreglo y pareciera que finalmente decidieron tomar la ruta correcta.

¿Una alianza electorera garantiza hacerle mayor frente a Morena? Probablemente sí, pero ¿a qué costo? Porque cuando los partidos se unen con la única intención de ganar una elección, sin agendas ni causas en común, los que terminamos perdiendo somos nosotros, los que votamos cada tres años.

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