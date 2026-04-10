Alexis y Perla Carpio, ajedrecistas y boxeadores

A los seis años empezaron a jugar ajedrez, motivados por su papá, Demetrio Carpio, quien al observar la pasión de sus hijos por el deporte ciencia, los inscribió para que participaran en torneos y campeonatos celebrados en distintas entidades del país. Alexis Adrián Carpio Jiménez, en 2024, tras representar a Jalisco en los Juegos CONADE de Ajedrez, celebrados en Michoacán, visitó la unidad deportiva Alvarez del Castillo en Tlaquepaque, de donde es originario, para practicar boxeo.

"Me presenté con el profesor Francisco Javier Ramírez Ruvalcaba, y desde agosto de 2024, me enseña boxeo. Empecé a entrenar para hacer ejercicio y para defensa personal, pero me gustó, y en diciembre competí en Juegos Conade, en la estatal, en 60 kilos, en el Code Alcalde. Mi adversario fue René Llamas, del Grullo, Jalisco, y los dos con 17 años de edad, perdí en el primer round por RSC, réfere suspende combate, la árbitro vio algo técnico y lo detuvo, pero me sentía bien para continuar".

Alexis Adrián Carpio Jiménez está muy entusiasmado en su carrera boxística, reconoce que le sirvió mucho su primera experiencia en el boxeo amateur, para conocer la competencia.

"Mi sueño es debutar en el profesionalismo antes de los veinte años de edad", dijo. Y Agregó: "Sé que es un deporte de alto riesgo, en el que lastiman, pero es mi sueño. Y mientras mi papá me apoya, a mi mamá no le gusta mucho que practique esta disciplina".

Perla Fabiola Carpio Jiménez, su hermana, también entrena boxeo, "pero solo por ejercicio, y continuaré jugando ajedrez en torneos y campeonatos, participé en el más reciente en marzo". Perla Fabiola tiene 14 años de edad.

Los hermanos Carpio Jiménez, coincidieron en que existe paralelismo entre ajedrez y boxeo, "en entrenamiento, disciplina, estrategia, resistencia física y mental".

También descubrieron en su tablero que si los golpes en el boxeo se trasladaran al ajedrez, el equivalente del jab serían los peones. Del recto, los alfiles. Los volados, las torres. El uppercut, la reina. El boxeador es el rey. Jaque mate, nocaut. La obra de arte ha sido completada por el gancho al hígado, el caballo en el ajedrez, que tal vez sea el golpe más elegante.

Perla Fabiola y Alexis Adrián, también aprenden a dirigir la empresa de su papá, Alambrijes, rompecabezas de alambre en andador Independencia en Tlaquepaque, toda una tradición...Y por ahí estaré atisbando.