“Albazo” legislativo

Ayer, la Cámara de Diputados fue tomada una vez más ante el “albazo” para aprobar la Ley de Aguas, que estaba programada para discutirse hasta hoy. Los campesinos y agricultores llegaron con tractores y exigieron ser escuchados, mientras las puertas estaban cerradas con cadenas. Entre los diputados que levantaron la voz por Jalisco, Claudia Salas (MC) reiteró la falta de certidumbre en materia de concesión, sucesión y uso de agua, además de la falta de reglas claras para el Fondo de Reservas de Aguas Nacionales. Otra legisladora, Paulina Rubio (PAN), también alzó la voz ante las más de 60 modificaciones. Otra vez, a pesar de la mayoría morenista, quedó aprobada una ley hecha al vapor. Una raya más al tigre, como si no estuviera el campo que arde. Finalmente, la ley se aprobó y hoy se enviará al Senado, donde seguro pasará sin cambio alguno.

De 22 que se registraron, sólo 19 llegaron ayer a la entrevista con los diputados de la Comisión Legislativa de Vigilancia. Estamos hablando del proceso de elección del titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y de las entrevistas que son parte del proceso de evaluación que realizarán los diputados y también los integrantes del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Ya no es novedad: las actividades iniciaron tarde, casi una hora después, porque no estaban presentes todos los diputados responsables del proceso, pero la tarea se cumplió y los aspirantes presentaron sus propuestas y diagnóstico sobre la auditoría de recursos públicos en el Estado. El rumor de que todo está ya decidido creció decididamente en los pasillos del Congreso; Jorge Ortiz Ramírez, actual auditor superior y aspirante a ocupar el cargo ocho años más, lució muy seguro. ¿Ocurrirá algo parecido a lo que pasó con Ernestina Godoy en el Senado y su llegada exprés a la Fiscalía General de la República? Es duda…

Entre rumores y temas pendientes, también se está asentando la postura de que la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado para el año que entra se va a entrampar. Y no es que falten acuerdos para la asignación de recursos económicos. Diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano comentan en voz baja que puede ocurrir una crisis que obligue al Congreso a irse hasta el final de diciembre sin tener aprobado el presupuesto, porque el bloque de oposición exige que no se postergue más la reforma al Poder Judicial. Efectivamente… se les pueden amargar las posadas y las fiestas navideñas. Y a lo mejor hasta el Año Nuevo.