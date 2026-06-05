Ahora viene la Línea 6

Nos cuentan que en Jalisco ya le agarraron gusto a inaugurar obras y anunciar las siguientes. Apenas cortaron el listón de la Línea 5 en la Carretera a Chapala y el gobernador Pablo Lemus sacó de la chistera la futura Línea 6 del transporte público.

Lo interesante es que nadie sabe exactamente por dónde pasará, pero eso no impidió que ya comenzaran a hablar de ella. Dicen que será un proyecto intraurbano. Y pues algunos señalan que aprovechará el tren de pasajeros que viene desde la Ciudad de México. ¿Será? Para otros, se trata de la ampliación de la Línea 3 del Tren Ligero hacia Tesistán.

Por cierto, Lemus confirmó la ampliación de la Línea 5, del aeropuerto al crucero de El Salto. Las obras están por licitarse y se prevé que sean inauguradas el próximo año.

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En el Congreso de Jalisco dieron el primer empujón a la nueva Agencia de Transparencia, que sustituirá al Itei bajo la promesa de que todo será más claro. El nuevo organismo estará adscrito a la Contraloría del Estado, aunque sus integrantes deberán pasar por el filtro de las dos terceras partes del Congreso de Jalisco.

También decidieron repartir la vigilancia: el INE cuidará a los partidos políticos, las autoridades laborales a los sindicatos y las universidades públicas seguirán revisándose con sus propias reglas. Es algo así como una transparencia de ventanillas múltiples.

Habrá que ver si el ciudadano encuentra fácilmente la información... o de plano se multiplicarán los recursos de revisión por la opacidad de las autoridades.

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Luego de casi un año de especulaciones, investigaciones y toda clase de teorías sobre el Museo Nacional del Tequila, las autoridades concluyeron que no hay indicios de una casa habitación dentro del recinto cultural.

La aclaración no es menor porque durante meses corrió la versión de que el entonces alcalde Diego Rivera —hoy huésped distinguido pero de El Altiplano— impulsó adecuaciones para construirse un cómodo departamento dentro del museo.

Ahora resulta que las modificaciones no eran para vivir ahí. Lo que no pudieron aclarar es por qué medio mundo estaba convencido de lo contrario.

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Muy movida anda María Padilla, directora de la SICT Jalisco, quien entregó el reencarpetamiento del acceso a Tequila, con una inversión superior a los 10 millones de pesos, así como la instalación de 165 luminarias del programa Senderos Seguros, en coordinación con la alcaldesa Marisol Rodríguez, para que los miles de turistas que visitan el Pueblo Mágico se lleven una buena imagen.

También anunció, por fin, el arranque de la renovación de la Carretera federal 70, en el tramo de Ameca-Mascota, donde durante los próximos cuatro meses se trabajará a todo vapor. La inversión del Gobierno federal para esta obra superará los 114 millones de pesos. ¿Qué tal?