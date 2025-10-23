Advertencia…

La Secretaría de Educación cerró desde el lunes una escuela privada en el Centro de Tlaquepaque por casos de sarampión. Todo muy correcto, salvo por un pequeño detalle: algunos maestros, papás y alumnos entraron como si nada durante la mañana de ayer. Una mamá de un estudiante declaró: “No hay clases por casos de viruela”. ¿En serio?

Mientras la Secretaría de Salud confirmó ayer que tres estudiantes están contagiados y siguen las investigaciones para dimensionar el brote y los días que estará cerrado el plantel, el Gobierno Municipal ya se tomó la foto aplicando “acciones de saneamiento” y reforzando medidas sanitarias para mil 800 estudiantes.

De ahí la importancia de mantener la escuela cerrada hasta tener más información.

Recuerden que en Arandas cerraron primero una escuela y luego otras nueve. Y se pretende evitar esa propagación de la enfermedad en la metrópoli.

***

El PAN en Jalisco sacó la bandera, la cruz y el escudo para anunciar que defenderá “la Patria, la Familia y las Libertades”. Todo muy épico, casi de película de los 50, pero con aplicación digital incluida: ahora cualquiera puede afiliarse al partido con un clic. Literalmente, un “like” a la democracia.

Juan Pablo Colín, el dirigente estatal, aseguró que el blanquiazul viene recargado y listo para salvar a México del “autoritarismo” de Morena y de la “insensibilidad” naranja. Entre discursos sobre valentía, rumbo y espíritu patriota, el evento sonó más a trailer de superhéroes que a rueda de prensa.

Eso sí, prometen un panismo valiente, libre y familiar. ¿Qué tal?

***

El Instituto Electoral de Jalisco presentó con bombo, platillo y café su estrategia “Capital Cívico Jalisco 2025-2028”, una política pública para revivir la fe ciudadana y que, según prometen, ahora sí nos hará participar más que en los grupos de WhatsApp vecinales.

Hubo discursos, diagnósticos y programas listos para fortalecer la democracia, la confianza y el civismo que muchos olvidaron entre memes y polarización.

Hablaron de cooperación, ética pública y libertad, aunque más de uno se preguntó si también incluirán un curso para recordar que “participar” no es solo votar cada tres años.

Eso sí, todos coincidieron en algo: Jalisco tiene capital cívico de sobra… solo falta que aparezca en la cuenta corriente de la ciudadanía.