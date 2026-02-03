Adán Augusto y los morenistas en Jalisco

Que Adán Augusto López Hernández no sea más el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta es un fenómeno que no se queda en Palacio Nacional o en la capital del país. Impacta nacionalmente a quienes pusieron en la esfera de influencia del ex secretario de Gobernación su esperanza de hacer carrera política en la “cuarta transformación”.

El abogado tabasqueño de quien Andrés Manuel López Obrador dijo es “mi hermano”, desciende unos escalones en la pirámide del poder morenista. Su lugar será ocupado por otros personajes y éstos serán obligadamente cercanos al núcleo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero no está perdido ni abandonado. Seguirá siendo senador, conservará el fuero y hará todo lo posible por ganar espacios en las próximas elecciones intermedias de 2027… el futuro en la política es siempre impredecible. Además, contará con el apoyo permanente de Andrés Manuel López Obrador, que nadie duda, sigue siendo el hombre fuerte de Morena, con Presidenta o sin ella.

Pero hay personajes en nuestra latitud que ven cómo pierde intensidad su estrella.

El senador Carlos Lomelí Bolaños, por ejemplo, había construido acuerdos con Adán Augusto. Su llegada a la presidencia de la Comisión de Marina fue resultado de una larga negociación y lo que ha construido lentamente como integrante en el Senado, todavía no ha fructificado dentro de Palacio Nacional o la Secretaría de Gobernación. Ciertamente, el senador jalisciense cuenta con la cercanía del nuevo coordinador Ignacio Mier Velazco, pero su anunciado proyecto político para ser otra vez candidato a la presidencia municipal de Guadalajara y después a la gubernatura, retrocede varios pasos.

Hay casos también como el de la diputada local Itzul Barrera, muy próxima a la senadora Andrea Chávez, de quien se sabe es aliada muy, muy cercana de Adán Augusto y una de las promotoras de la diputada en su afán de ser, también ella, candidata a la alcaldía de Guadalajara. Hay proyectos políticos complicados y otros que son imposibles.

Morena en Jalisco, hay que decirlo, ha mantenido su dinámica tribal. Los grupos internos son numerosos y no han encontrado los incentivos para dirimir diferencias. En muchos sentidos, se han ahondado.

El Comité Estatal del partido, que preside Érika Pérez García, a quien consideran incondicional del senador Carlos Lomelí, lleva más de un año en ejercicio y no ha conseguido tener una sesión oficial de Consejo Político por la falta de quórum y acuerdos para completar la asamblea. Además, tiene pendientes objetivos varias veces anunciados, como el incremento de la militancia que primero, se propuso de un millón de personas y después se redujo a 500 mil.

Coyunturalmente, proyectaron una movilización organizada contra el incremento en las tarifas del transporte público, no sólo con una protesta multitudinaria el 14 de febrero, sino con la presentación de un proyecto estructurado y alternativo para mejorar la movilidad. Pero más allá de los cercanos al Comité Estatal, no se ha avanzado en ninguno de los dos temas.

En este escenario, con el debilitamiento de liderazgos cercanos a Adán Augusto, queda esperar por si mejora el panorama para quienes puedan atraer la atención de la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán y otros actores políticos cercanos a la Presidenta.