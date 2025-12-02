“Acorralada” y sin respuestas

Después de lo que significó políticamente, la manera como se percibió en la ciudadanía y la forma cómo repercutió en los medios de información la destitución de Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, era de esperarse que la presidenta Sheinbaum estuviera preparada a responder con “argumentos” valederos a las preguntas que sobre el tema se le iba a presentar en su conferencia matutina de ayer lunes. Y vaya sorpresa, porque la “agarraron con la guardia baja”, la “acorralaron” con las interrogantes y quedó expuesta porque no tenía respuestas.

La reportera Dalila Escobar de Proceso le soltó la pregunta a “quemarropa” a la mandataria: “¿Cuál fue la razón por la que usted decide ofrecerle una Embajada? Y la respuesta fue, “Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente (?)...(pausa) Entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa”. “¿No noto usted resistencia, por parte del fiscal, a terminar este ciclo?”, preguntó la reportera. “No, pues él va a… acepta irse a una Embajada, e inicia una nueva etapa que tiene que concluir con el procedimiento del Senado -para la designación del nuevo fiscal-. Y nuestro reconocimiento al fiscal”, dijo -aparentemente calmada- Sheinbaum.

Sin renunciar a su cometido, la reportera de Proceso insistió, “¿Si no fue por una cuestión de una causa grave, como estaría establecido que se justificaría la remoción de un fiscal general? Y no hubo justificación, solo una respuesta vaga y repetitiva, “Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y el que él acepte irse a una Embajada”. Y continuó con su argumentación sin fundamento, “... y ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado… (pausa) creo que es importante, mantener la autonomía de la Fiscalía (?) que es fundamental, fortalecer la coordinación… Y ahora creo que va a haber todavía, espero ¿no?, mayor coordinación… para garantizar la seguridad y seguir avanzando en seguridad y cero impunidad en nuestro país”. Sobre esto último, ni ella misma se lo creyó.

Y sobre el contenido de la carta que sobre el fiscal le envió el Senado, la salida de Claudia fue un “Ya, es otra cosa. Ya lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir adelante”. Como quien dice, “para que no estén ching… ”.

Claudia Sheinbaum no estaba de humor y menos preparada para hablar de la salida del fiscal, tema que aparentemente ella no promovió, y que el responsable fue quien el domingo reapareció “en red nacional” para promover su libro desde la finca “La Chingada” y decir “aquí estoy y no me he ido”.

Usted, ¿qué opina?