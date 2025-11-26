A quién le hacemos caso, ¿Rosa Icela o Claudia?

El lunes pasado, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez insinuó que el paro de carretero podría traer consecuencias legales para quienes las promueven o son parte de ellas, especialmente para quienes tienen antecedentes judiciales, cuando señaló que “muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace años; tienen carpetas de obstrucción de las vías principales, incluso alguno de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueos de carreteras, de toma de casetas”, además de señalar que todo esto tiene otro sesgo: “Pertenecen a partidos políticos, al PRI, al PAN, al PRD… tienen una historia política”.

Y el martes por la mañana -en la conferencia matutina- la otra versión -la de Palacio Nacional- fue tajante: “No, pero no tienen carpetas de investigación”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, contradiciendo la declaración de la “encargada” de la secretaría de Gobernación, que de acuerdo a la descripción de la página oficial del Gobierno de México, dice que es la encargada de la política interior, al señalar que “... atiende el desarrollo político del país y coadyuva en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un Estado de Derecho”

Para Sheinbaum, todo se trató de una mala interpretación de los medios de comunicación: “la pregunta a la secretaria -fue- ‘si era delito cerrar carreteras’, y es un delito, pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir manifestantes. No. Son dos cosas distintas. Quizá se malinterpreto, pero Rosa Icela nunca planteó ese tema”.

Entonces, ¿a quién le hacemos caso, a la “encargada” de la política interior en el país o a la Presidenta de México?

Con carpetas de investigación o sin ellas, los cierres carreteros continuaron ayer en diferentes puntos de la República, a pesar de la insistencia de la presidenta de que en cuanto a la “seguridad -en las carreteras- está abierta la puerta de manera permanente con la Guardia Nacional, la secretaría de Gobernación. Es decir, no tendrían por qué haberse manifestado”, dijo Sheinbaum. Sin embargo, a pesar de que “está abierta la puerta” al diálogo y que ayer mismo en la conferencia la mandataria mostró estadísticas que desde 2018 a la fecha ha habido un 54% en la disminución de delitos en las carreteras, la actividad criminal persiste de manera alarmante y lo que piden los transportistas es seguridad en el amplio sentido de la palabra.

Ah, y que por favor se pongan de acuerdo la secretaria de Gobernación y la Presidenta sobre las “carpetas de investigación”.

Usted, ¿qué opina?