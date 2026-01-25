¿A qué vino el avión a Toluca?

Vaya conclusión a la que se que se pudiera llegar con la detención o entrega en México de Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Su captura catapultó los titulares de todos los medios en nuestro país, mientras que en Estados Unidos las autoridades se jactaron de que el “pez más gordo” del narcotráfico -comparado con Pablo Escobar y el “Chapo” Guzmán- ya estaba bajo tutela del sistema judicial estadounidense. Sin embargo, todo mundo se adjudicó la captura y hasta el momento no sabemos realmente cómo sucedió.

El viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anuncio frente a la presidenta Claudia Sheinbaum que “... el director del FBI -quien estuvo en México- partió hoy a los Estados Unidos llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas, de los 10 más buscados por el FBI, y un ciudadano canadiense -Wedding- que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos”.

El mismo día, Kash Patel, director del FBI, en su cuenta de X escribió que “Esta fue una operación sin margen de error. Nuestros equipos del Grupo de Rescate de Rehenes del FBI actuaron con precisión, disciplina total profesionalismo, junto con nuestros socios mexicanos, para traer a Ryan James Wedding ante la justicia”, mientras que en una conferencia de prensa -en territorio estadounidense- indicó que este Equipo fue “el mismo que capturó a Nicolas Maduro”.

Mientras tanto en Washington, la Fiscal General estadounidense Pam Bondi se pavoneó al decir que “Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia detuvieron a otro miembro de la lista de los 10 más buscados por el FBI… Agradecemos a nuestro excelente embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas su apoyo en este caso”. Y el mismo Embajador reconoció en un comunicado que la detención de Wedding, “... fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y colaboración”, agradecimiento que fue ratificado por el director del FBI, quien dijo “Quiero hacer un tremendo reconocimiento al Gobierno de México, a la presidenta Sheinbaum. al secretario Harfuch y a los militares y policías mexicanos, quienes trabajaron en estrecha colaboración con nuestros equipos en el terreno para el arresto de Ryan Wedding”. El mismo García Harfuch, en sus comentarios sobre la visita del director del FBI a México, dijo que “... se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que impactan a ambos países”.

Los detalles de la captura o entrega del narcotraficante no se saben, pero lo que sí cobra sentido y pudiera confirmar que el aterrizaje la semana pasada del avión militar en el aeropuerto de Toluca, que supuestamente vino de “taxi aéreo” para llevar a mexicanos a capacitar, venía -posiblemente- con un equipo élite del ejército estadounidense que operó en territorio mexicano en “coordinación” con nuestras autoridades.

Usted, ¿qué opina?

