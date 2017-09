Zonas Económicas Especiales: ¿qué pasará después del 2018?

El proyecto de las zonas económicas especiales se presentó el 29 de septiembre de 2015. Dos años después, celebramos el decreto que establece las primeras tres zonas, en Coatzacoalcos; Puerto Chiapas y Lázaro Cárdenas-La Unión.

¿Celebramos? Dos años para pasar del anuncio al decreto es mucho tiempo. En ese lapso el escenario cambió radicalmente: ahora hablamos del riesgo de no ratificar el TLCAN; de la incertidumbre por los costos que implicará la reconstrucción de los sismos de septiembre y, por supuesto, de todo lo que puede pasar como consecuencia de la elección presidencial del 2018. Qué tal si se politiza la implementación de las zonas económicas especiales…

¿Qué pasará con las zonas económicas especiales, después del 2018? El apoyo presidencial es uno de los factores clave para el éxito de las zonas económicas especiales. En un país presidencialista basta con el desdén del ejecutivo para que se marchite un proyecto con estas características. Enrique Peña Nieto ha sido un promotor de las zonas, pero hemos entrado a la recta final de su administración. Es una verdad incómoda que la consolidación de las ZEE dependerá de la voluntad del próximo presidente.

En todo el mundo hay más de cuatro mil 300 zonas económicas especiales y más de la mitad han fracasado: son elefantes blancos. De acuerdo a The Economist, son apenas 50 las zonas que califican como éxitos rotundos en todo el orbe. El denominador común de los éxitos es la continuidad en el largo plazo. En el mundo, eso quiere decir trabajo sostenido por un periodo de 25 o 30 años. En el diccionario de la administración pública de México, largo plazo significa que va más allá de un sexenio.

El calendario sexenal apremia y queda mucho trabajo por hacer. Los siguientes pasos implican definir la colaboración entre gobierno federal y los gobiernos locales, dice a El Economista, Gerardo Gutiérrez Candiani, un empresario que ha sido un puente eficaz entre la IP y Los Pinos. ¿Respetarán los gobernadores la lógica económica de un proyecto en un año político? Candiani es optimista y el tiempo nos dirá si tiene razón.

¿Por qué importan las zonas económicas especiales? Si tienen éxito, podrían contribuir a mitigar las enormes diferencias entre el Norte y el Sur del país; a amortiguar los contrastes entre las regiones más ricas y las más pobres. El éxito no dependerá de la inversión pública desplegada, sino de la calidad de la inversión privada que se logre atraer. La inversión pública importa, pero no hará la diferencia. Las zonas más pobres del país llevan décadas recibiendo cuantiosos recursos públicos y eso no ha bastado para romper el círculo vicioso de la pobreza.

El factor que puede hacer la diferencia es la inversión privada de calidad. La Secretaría de Hacienda ha diseñado un programa de incentivos que implica descuentos de 100% en el impuesto sobre la renta en los primeros diez años y 50% en los posteriores cinco años. Habrá también descuentos significativos en las cuotas patronales del IMSS.

Se habla de 5,300 millones de dólares “amarrados” para los próximos tres años. Hay cerca de 250 empresas en la lista de prospectos serios de Gutiérrez Candiani, la cuestión es ¿Cuántas de ellas tienen la capacidad y la voluntad de transformar las regiones? Nissan lo hizo en Aguascalientes. Kodak, IBM y HP fueron detonadores del Silicon Valley de Jalisco… Se solicitan empresas y empresarios para las ZEE.