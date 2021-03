Zapopan, una elección de cachitos

Si bien Guadalajara, decíamos ayer, es la madre de todas las batallas, pues en ella se juega la gobernabilidad y el futuro de MC, la elección a la presidencia municipal de Zapopan es, sin duda, la más atractiva por el nivel de competencia. Hay tres candidatos con posibilidades de ganar, y quien gane lo hará por un margen muy pequeño.

Si en algún lugar Futuro tiene presente es en Zapopan y particularmente en el distrito X, de donde surgió Pedro Kumamoto como candidato independiente hace seis años. En las encuestas recientes Futuro no pinta; Pedro sí. Es decir, la figura de quien fuera el primer diputado electo por la vía independiente sigue teniendo reconocimiento y es hoy, a unos días del arranque de la elección, el más reconocido y el candidato a vencer.

Juan José Frangie, el candidato de Movimiento Ciudadano, viene de encabezar un gabinete que tiene el mérito de haber hecho un buen gobierno a lo largo de los últimos cinco años. Lo mejor que le pudo haber pasado Frangie es el cambio de candidato en Guadalajara, pues con Pablo Lemus no sólo hará un buen equipo, sino que el candidato a Guadalajara le puede aportar a la campaña esa emoción que él, con un perfil más adusto y sereno, no tiene. Pero no sólo es ir en fórmula con Lemus; haber sido parte de una administración exitosa y tener la estructura del gobierno municipal a su favor es sin duda su gran activo.

Será fundamental no equivocarse, pues no habrá tiempo para recomponer, pero sobre todo van a pesar, más que en otras ocasiones, las estructuras y la movilización del voto

Morena optó en Zapopan por Alberto Uribe, un político de larga carrera, con amplia experiencia en elecciones y manejo de campañas. Ex alcalde de Tlajomulco y ex compañero de batallas de Alfaro desde 2009, brincó en la elección pasada a Morena de la mano de Marcelo Ebrard. Su fuerte no es el carisma sino sus habilidades políticas y discursivas. La estructura fuerte de Morena en la zona metropolitana está en el distrito IV, la zona norte de Zapopan tanto por el trabajo de Carlos Lomelí en la elección pasada como porque es donde la Secretaría de Bienestar tiene más presencia a través de los programas sociales.

Así, todo apunta a que Zapopan será una elección de tercios, incluso territorialmente. Contrario a lo que sucedía en otras elecciones que quien ganaba dos de los tres distritos aseguraba la alcaldía en esta ocasión es muy probable que se dividan incluso los distritos, que Kumamoto y Futuro ganen el X, Frangie y MC el VI, que Uribe y Morena se lleven el IV y que quien gane lo haga con una cifra cercana al 30 por ciento (PAN y PRI, aunque no tengan posibilidad alguna en esta elección, tendrán ambos entre cinco y ocho puntos).

En una campaña corta y en tiempos de pandemia será fundamental no equivocarse, pues no habrá tiempo para recomponer, pero sobre todo van a pesar, más que en otras ocasiones, las estructuras y la movilización del voto el día de la elección. Hagan sus apuestas: el carisma de Kumamoto frente a la eficiencia de Frangie o la experiencia de Uribe.

