Con la vara que mides serás medido, reza la conseja popular del pueblo sabio. Yo también tengo otros datos, sobre la economía nacional, sobre la corrupción, sobre la pobreza y sobre muchos más conceptos que sean medibles. En esta breve colaboración abordaré el tema de la pobreza, por ser una lacra lacerante de la que muy pocos países se libran.

México es un país privilegiado por su belleza y sus recursos naturales, no obstante, más del 50% de la población está en situación de pobreza, por la explotación irracional y la corrupción. En la minería se han dilapidado desde el siglo XVI, hasta nuestros días, los metales preciosos porque se los llevan los extranjeros, la explotación de las minas está en un 90% en manos de canadienses. En tanto que el petróleo nunca ha sido nuestro, es un recurso natural que no nos ha beneficiado. La expropiación en 1938 solo cambió de manos, de las empresas extranjeras a un grupúsculo de funcionarios corruptos y el sindicato.

En cuanto a la riqueza que genera la actividad turística después del presidente Echeverría, ningún otro ha enfocado el desarrollo de este recurso de belleza extraordinaria, por sus mares, montañas, pueblos mágicos y arqueología. Al contrario, el actual Presidente, de un plumazo desapareció un pequeño subsidio que se asignaba a los Pueblos Mágicos que logró levantar la economía de 111 poblaciones que se ven ahora como joyas relucientes.

Veamos ahora los datos tomados del organismo internacional de Transparencia, que está alejada de cualquier gobierno, que define interesantes fenómenos como la corrupción política y la pobreza (www.transparencia.org).

Datos tomados del barómetro de Corrupción Global confirman que la corrupción golpea a la gente pobre duramente con devastadoras consecuencias, al grado de que una familia pobre típica gasta una tercera parte de sus ingresos en, cohechos y regalos con objeto de sobornar. La corrupción es como una honda fría que comienza en la cima de una pirámide y baja hasta las capas inferiores. Tienen que pagar cuotas en las escuelas primarias, pagar por el agua que consumen porque la que llega a su hogar no es potable y también cuesta. Buena parte de sus ingresos lo gasta en transportación porque el gobierno no provee de un servicio en forma eficiente y económica. Para llegar a la escuela o al trabajo tienen que trasladarse a grandes distancias porque el sistema de vivienda corrupto autoriza la construcción de unidades habitacionales en zonas alejadas de todos los servicios.

En México el 37.7% de la población vive en condiciones de pobreza y somos uno de los países de América Latina en donde la pobreza aumenta cada año. A eso hay que sumar otro 20% que vive en pobreza extrema, eso es, que no cubre sus necesidades alimentarias básicas. La educación es otro de los ingredientes que contribuye a aumentar el índice de pobreza, el Gobierno no ha podido limpiar el sistema educativo de poderosos líderes corruptos. Sin una buena capacitación los pobres nunca podrán salir de su lamentable estado de pobreza. La conclusión es que el manejo de las estadísticas no va a resolver el problema, con o sin otros datos.