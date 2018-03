Yo sí te soy infiel, tú no debes

Uno de los dramas implícitos en los celos es el hecho de que los celosos, además de ser personas inseguras, temerosas, desconfiadas y fantasiosas; tienen un síndrome muy especial. Lo que le hacen a su pareja temen que se los hagan también.

Los celosos, son a su vez infieles, pues ellos en su mundo interior llevan una historia de ponerle los cuernos a sus parejas, y desde luego temen que se las aplican igual “Los leones creen que todos son de su condición”.

Es una manera de “proyectar” -según la vision psicoanalítica- de que lo que tengo dentro de mí, también vendrá de afuera. Soy agresivo con los demás y creo que también los demás lo serán conmigo.

De esta manera podemos inferir que muchas personas que padecen de celos, en su historia, ellos mismos no han podido ser fieles con su pareja y como tal se imaginan que los demás van también a hacer lo mismo.

De aquí que hemos propuesto que los celosos padecen de un deterioro en su moral, en la que se permiten a ellos la infidelidad, pero se la prohiben a su pareja. Y por eso la temen tanto, porque ellos la practican de muchas maneras.

Es importante señalar que la infidelidad no sólo se refiere a los encuentros carnales con otras personas, sino que también es llevar en el corazón a un afecto del pasado, regularmente el primer amor con el que -por una razón u otra- no continuaron. Suelen ser viejas amistades, compañeros de escuela, del vecindario o familiares.

En muchas personas que he analizado su celotipia, me he encontrado con esta reiterada tendencia a guardar en secreto sus amores y experiencias que han tenido a lo largo de su vida y que desde luego temen que su pareja también se las oculte.

Esto explica el por qué son tan desconfiados y les da por investigar y rastrear toda posibilidad de encontrar al rival que temen, y les venga a despojar de la persona que tanto dicen querer. Pero buscan afuera lo que en realidad llevan adentro.

A los celosos les va a ayudar mucho a empezar por dejar sus propias infidelidades y cancelar sus vínculos del pasado, para centrarse en verdaderamente amar a su pareja y dejar de estar buscando en el otro, lo que no han podido erradicar en sí mismos.

YR