Ya tenemos ‘Un punto de partida’, ¿y ahora?

A finales del 2021 Cuauhtemoc Cardenas -exjefe de gobierno del Distrito Federal, candidato a la presidencia en tres ocasiones, gobernador de Michoacán y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD)- publicó su libro ‘Por una democracia progresista’, donde básicamente habla del propósito de edificar una amplia, sólida y perdurable democracia en México. En la misma obra habla de que se vive una crisis institucional y que desde 1910 continúan vigentes las demandas de igualdad, erradicar la pobreza, incrementar el bienestar y cimentar una movimiento progresista que permita salir de la postración económica, política y social. Es esta publicación la que aparentemente despierta conciencias y es a partir de la misma -según se comentó en la misma asamblea- que surge la idea de la iniciativa ‘Un punto de partida’, que el lunes fue ‘presentada en sociedad’ por parte de ex funcionarios, ex candidatos presidenciales, académicos, intelectuales y organizaciones comunitarias.

Según se dijo, es una reflexión en voz alta de la sociedad, un proyecto apartidista, que no viene de un sector privilegiado o antigobierno, que simplemente es una serie de ideas de todos los sectores del país, en donde “habrá espacio a la participación plural y diversa”.

Se insistió en que no es una nueva plataforma política, que se trata de una contribución a la sociedad, que no está pensando en un proceso electoral, en donde nadie la encabeza o coordina abiertamente y se desconoce si alguien la financia. No hay un comité directivo establecido, entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Las ideas, las propuestas y las iniciativas que surjan, ¿cómo se van a canalizar y aplicar para que se traduzcan en procesos, sistemas o acciones para intentar cambiar la realidad del hoy para el futuro mediato?

Sobresalen en el grupo de la propuesta ‘Un punto de partida’ algunas personalidades, quienes hablan de que urge recomponer al país, que el Estado es omiso a muchas de sus obligaciones y se ha dedicado al autoritarismo, militarización y la mentira. De acuerdo y bastante comprensible por la realidad por la que se atraviesa, pero en la agrupación aparecen -la mayoría- personajes de la función pública que en su momento -‘a toro pasado’-, cuando estuvieron en posiciones de decisiones y poder, aparentemente no actuaron de la manera de como hoy reclaman lo que debe de ser.

Por supuesto que hay que revertir el rumbo, pero además de aportar ideas, hay que ser más concretos en las recomendaciones para dar los siguientes pasos y provocar el cambio. “Hay muchas ideas, se hace una ‘autopsia de un país vivo’, pero…”, dejó en al aire la continuación de la frase el periodista Rafael Cardona durante un programa de análisis de esta propuesta.

Efectivamente, lo planteado por ese sector de la sociedad preocupada por el futuro de México es una excelente reflexión del momento que se vive en México, pero lo más importante será aterrizar las ideas que se generen a través de ese grupo de opinión y se le dé curso a posibles soluciones, y que no quede tan solo como una buena intención de querer colaborar para mejorar, pero solo acumulando un archivo de ideas. Ya tenemos ‘Un punto de partida’, ¿y ahora? ¿Usted, qué opina?

