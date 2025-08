Ya son veinte años sin una figura

Fue en 1985 en el icónico Café Madrid, Centro Histórico de Guadalajara, el año en que reunieron a los managers, Angel Casillas, y al también jalisciense Arturo "Cuyo" Hernández. Pilares del boxeo mexicano, y mundial, podríamos apostarlo sin el menor empacho. Resulta que tenerlos frente a frente fue un hito, no se caían bien. Apenas si se saludaron, los presentes, gente de boxeo de primerísimo nivel de la época, expectantes, esperaban que alguno de los legendarios iniciara con la charla. No, lo que continuó fueron aplausos de reconocimiento, tiempo que aprovechó Angel Casillas, no se aguantó, para decir al personaje que estaba sentado a su lado, que él, primero que "Cuyo" Hernández, había conducido al campeonato del mundo a un boxeador de su establo, Efrén "Alacrán" Torres, además ídolo.

El "Cuyo" llevó a la obtención del campeonato del mundo a "Rubén "Púas" Olivares, también ídolo. El de la colonia Bondojito de la Ciudad de México y el originario de La Palma, Michoacán, tapatío por adopción, se enfrentaron en 1971 en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, ganó el "Púas" con nocaut estremecedor. Todos coincidieron aquella noche que el "Alacrán" ya no era el mismo, sus noches de gloria ya habían pasado. Hombres de la toalla que se las sabían de todas todas, con el disfrute del café llegaron las anécdotas, y el motivo de la reunión, fundar la Comisión de Box de Zapopan, para que las nuevas generaciones de entrenadores obtuvieran licencia de mánager, tan difícil en Guadalajara, donde los alumnos de la tradicional sala de entrenamientos, el gimnasio Arce de la Arena Coliseo, ya empezaban a dejar las clases, por la falta de atención de los cansados maestros.

Antonio "Chico" Rodríguez, flamante manager con licencia de la Comisión de Box de Zapopan, inauguró, junto con sus sobrinos Jorge y Gerardo Marrón, el moderno gimnasio Marron's en la colonia 18 de Marzo, surgieron varios prospectos con calidad, finales de los años 1980, en los que de forma paralela hizo su aparición Julián Magdaleno y su histórico gimnasio Olímpico en Talpita. Las figuras irrumpieron, el prestigió creció para Jalisco como potencia internacional, que enriquecieron a partir de 2006, los promotores Mario Pedroza, Alberto Ramos y Héctor García, con su empresa Galan's Box Promotions, fecha que debe registrarse como parteaguas en producción de figuras locales. Ya suman casi veinte años en los que el boxeo profesional de Jalisco no logra construir una figura de arraigo, que sea elevada a ídolo y con alcances internacionales. Rafael "Divino" Espinoza obtuvo el campeonato del mundo en diciembre de 2023 tras superar al cubano Robeisy Ramírez, con técnica, pegada y valentía completó demostración para conquistar al exigente público mexicano, sin embargo, el tapatío debió hacerse de prestigio en Guadalajara y en otras tantas plazas, hasta llegar con Fernando Beltrán y Guillermo Brito, de la promotora tijuanense Zanfer, quienes lo apoyaron para cristalizar su sueño.

Actuales promotores locales deben platicar con experimentados, ya Héctor García, Mario Pedroza, Alberto Ramos, para conocer algunos de los caminos que los llevaron al éxito. Managers, entrenadores, estudiar a los pilares que convirtieron a México en potencia mundial. Boxeadores, observar a los genios, Salvador Sánchez, Rubén Olivares, Miguel Canto, Ricardo "Finito" López, Ulises "Archi" Solís, y aprender boxeo completo, todo está en Internet. Es un conjunto para consolidar a boxeadores de arraigo en Guadalajara, para que regresen los aficionados a las arenas. No existe otra receta que construya figuras, está comprobado... Y por ahí estaré atisbando.