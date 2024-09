¡Ya circula el resultado tapatío!

Nos cuentan que tras haberse refrendado en la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal el triunfo del emecista Quirino Velázquez en Tlajomulco, así como de la morenista Laura Imelda Pérez Segura en Tlaquepaque, todo está listo para que se dé trámite a un proyecto que circula entre los magistrados convalidando a Verónica Delgadillo como presidenta municipal de Guadalajara, echando por tierra la lucha que emprendió su ahora ex contendiente morenista José María Martínez, quien deberá conformarse con volver a ser regidor, si es que no sale con que no asumirá dicha encomienda por considerarse “ganador moral” o “alcalde legítimo”, según el argot usual de quienes pierden y les cuesta trabajo aceptar derrota. ¿Será?



* * *



Mientras tanto, poco a poco se van confirmando los integrantes del próximo gabinete de la capital tapatía. Nos cuentan que, de entrada, los dos hombres fuertes del Gobierno de Verónica Delgadillo serán Bernardo Fernández, quien había coordinado distintas campañas naranjas y pediría licencia como regidor en Zapopan para apuntarse como el próximo jefe del Gabinete, así como Mario Silva, un viejo aliado de la alcaldesa electa, conocido por su activismo, ex jefe de asesores de Samuel García y fundador del Imeplan, un hombre de todas sus confianzas y quien será jefe de la Oficina de la Presidencia.



* * *



El líder de Confío en México, Salvador Cosío Gaona, acudió ayer a las instalaciones del Tribunal Electoral Federal en la Ciudad de México y entregó a los magistrados un documento denominado “Excitativa de Justicia”, mediante el cual transmitió el mensaje que expresaron miles de jaliscienses en el marco de la llamada “Marcha en defensa de Jalisco” efectuada el domingo pasado para exigir respeto al voto emitido el pasado 2 de junio. En resumen, se pide que ratifiquen el triunfo de Pablo Lemus como gobernador.

Entregó alegatos ciudadanos y urgió a resolver de inmediato el juicio, insistiendo en que no hay argumentos para anular la elección.



* * *



En temas del Congreso de Jalisco, nos afirman que Tomás Figueroa, secretario general, presentó su renuncia al Legislativo, con la intención de sumarse al Gabinete de Quirino Velázquez en Tlajomulco.

La renuncia la recibió el pleno y se remitió a la Junta de Coordinación Política para su aceptación (al parecer, ya están revisando al que pudiera ocupar la silla).

Con esa precisión, se descartan los rumores de que las diputadas y los diputados le dieron “cuello” en el Legislativo. Hasta hoy, sigue siendo el secretario general.