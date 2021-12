“Y es que aquí no pasa nada”

En la pasada visita de nuestro eminentísimo señor presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, conocido como Andrés “el abrazador”, se encontró en esta plaza con el reverendísimo señor ingeniero don Enrique Alfaro Ramírez y ambos, en plena unidad, no crea que hablaron del presupuesto ni de la revisión de éste ni del Zapotillo ni de la Línea 4, se dedicaron a decirnos que debíamos estar tranquilos porque los delitos están bajando escandalosamente, cuestión que ellos siempre han sostenido, lo mismo que monseñor Pablo Lemus Navarro, que cuando era presidente municipal de Zapopan dijo que en cuanto cruzaban las calles fronterizas con Guadalajara, los delitos bajaban y supongo que ahora que amplió su poder a Guadalajara, bajarán igualmente.

Lo que no han podido explicar todavía al grueso del infelizaje es qué pasó en Los Otates cuando secuestraron al hombre invisible que todavía no sabemos quién es; qué fue lo que pasó en las pasadas semanas cuando helicópteros artillados de la Marina andaban enredándose en los cables de luz, de lo bajito que andaban; qué sucedió con los dos marinos que inicialmente se dijo que estaban secuestrados y aparecieron en Vallarta, ¿fue secuestro o los invitaron a vacacionar?; qué pasó cuando el presidente y el aspirante a presidente declararon que habían bajado los delitos en esta plaza y Notisistema, en las siguientes dos horas de la declaración, ya había contabilizado cinco muertos en ésta. Porque pienso que a lo mejor lo que hicieron los marinos fue una simple demostración de poder para que a nadie se le ocurra hacer un delito, porque son muy poderosos y entonces podemos estimar que no hay violencia, pero sí shows antiviolencia.

El hecho es que se nos fue de vacaciones el señor gobernador e hizo bien, ya que si no pasa nada, a qué demonios se queda, claro que el hecho de que haya tomado vacaciones, no les da coraje más que a los periodistas que se sienten insultados por el señor o a lo mejor las acciones fueron para conseguir más de 50 automóviles de colección para las rifas del señor presidente.

Pero yo, que no soy periodista, siempre me he preguntado qué sucederá si todos los periodistas dejan de hablar de él, ni bien ni mal, nada más dejan de hablar de él, ¿o será que las redes se han hecho tan poderosas que los políticos ya no necesitan periodistas que los alaben o los ataquen?

Y dentro del estado de felicidad en que nos encontramos por la falta de delitos pues tan sólo queda criticar, porque criticones somos, cuál será la beca más generosa que tenga el país y propongo tres candidatos, esperando que mi solitario lector ponga los suyos propios. Y las becas más jugosas del estado son: uno, la dirección general del SIAPA; la segunda, la Fiscalía Anticorrupción y la tercera, el encargado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; tres chambas para las que lo único que se necesita es ser cuate del señor gobernador. Y si me van a decir envidioso por las becas, lo acepto, sí me dan envidia.

@enrigue_zuloaga