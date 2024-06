¿Y el millón de votos..?

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) tomó al toro por los cuernos y salió ayer a desmentir la versión del líder nacional de Morena, Mario Delgado, y de la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Delgadillo, en el sentido de que están perdidos más de un millón de votos.

“Todos los votos de las elecciones jaliscienses se están contando y recontando debidamente en las sesiones de cómputos distritales y municipales que iniciaron el día de ayer, miércoles 5 de junio, con la vigilancia de todos los partidos políticos”, aseguró en un comunicado la autoridad electoral.

Además, señalaron que el IEPC tiene en su poder el 99.9% de los paquetes electorales de las 10 mil 863 casillas que se instalaron en Jalisco, por lo que todos los votos serán contados.

En ese mismo comunicado, reconocen que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) logró contabilizar en las 24 horas de ley el 93.1 por ciento de los votos, mientras que aquí sólo lograron contabilizar el 63.5%, que equivale a una tercera parte menos. “Pero ello no significa que los votos no existan, sino sólo que no fueron contabilizados en el PREP”.

Mientras tanto, los morenistas siguen insistiendo en ese faltante y reclamando el hecho de que la autoridad electoral en Jalisco hubiera dado un resultado preliminar de la gubernatura sin contar con un tercio de los votos, que para ellos significa haber ignorado el voto de uno de cada tres jaliscienses.

Argumentaron que tan sólo ayer, en el Distrito 12 de Tlajomulco se contabilizaron más de 11 mil boletas con votos a favor de la candidata de Morena, por lo que aseguran que de contarse todos los votos, le darán la vuelta a la elección para gobernador, como ocurrió en la elección para la presidencia de la República, el Senado y la mayoría de las diputaciones federales y locales en las que arrasó el partido del Presidente.

Dentro de toda esta tensión, lo positivo es que ayer se atemperaron los ánimos y no hubo sobresaltos en torno a los consejos distritales y municipales donde hoy se seguirán contando los votos.

Otra señal de tolerancia y civilidad vino del dirigente de Morena, que pese a que Lemus insiste en que tiene ganada la elección por al menos seis puntos porcentuales, dijo que no se puede hablar de fraude hasta que no se contabilicen todos los votos, así como la reiteración de la autoridad electoral que el PREP no tiene efectos vinculantes y los “resultados finales de las elecciones mexicanas únicamente surgen de los cómputos que se realizan en los consejos distritales y municipales del IEPCJ en presencia de todos los partidos políticos” y que concluirán mañana.

