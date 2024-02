Y apenas fue enero…

Enero como ejemplo.

Todos aquellos que dicen que la elección presidencial está decidida no quieren ver que la campaña exacerba los ánimos, las ambiciones, los riesgos. Y que ciertas noticias son más que ruido mediático.

El primer mes de 2024 le trajo al ocupante de Palacio Nacional crisis previsibles y sorpresivas, desmitificables unas con propaganda, indisolubles otras porque se acumulan en oleadas y generan el runrún de que el río lleva demasiados sapos….

El Presidente de la República cerró el primero de sus últimos nueve meses con la velada acusación de que en 2006 su entorno recibió dos millones de dólares de narcos. Nomás.

La DEA da y la DEA quita. García Luna saborea una de cal. Sí, a AMLO la tiznada nadie se la quitará incluso si fuera solo eso, una calumnia.

Y apenas fue el cierre de un escandaloso mes.

En pocas personas ha basado López Obrador su poder como en Jesús Ramírez Cuevas. Su vocero se convirtió en ministro de propaganda. La mañanera es un patíbulo, y como todo patíbulo tiene destino manifiesto: aquellos que lo usan podrían resultar también víctimas.

Instantánea de la disfuncionalidad de esta administración, de la chabacana manera en que hacen demasiadas cosas, la oficina de Ramírez Cuevas quedó exhibida por la sustracción de datos personales de decenas de periodistas.

Tan celoso de quién va y quién no, de quién y cómo se pregunta en la mañanera, Ramírez Cuevas no puso similar celo en salvaguardar lo que la ley obliga: la no difusión de delicada información que personas depositaron en su oficina. ¿El colmo de un vocero? Dar una conferencia donde es el señalado.

Su horrible momento está lejos de terminar. Su ex colaboradora Sanjuana Martínez lo exhibe en maniobra política para destripar un sindicato, para hacer implotar a Notimex. “Cuello”. Robespierre Ramírez Cuevas. Darles cuello a trabajadores. Izquierdistas que hacen palidecer a la patronal.

Sanjuana dobla apuesta: hay más grabaciones, y de más personas, y hasta una candidata podría resultar chamuscada. ¿A alguien sorprende este amago, chantaje o extorsión pública? La duda será el actuar de la Federación. ¿Callarán? ¿Cederán? ¿Investigarán? Munición para opositores.

En las elecciones los propios suelen ser la variable menos predecible a la hora de atisbar escenarios de crisis. En diciembre, Sanjuana Martínez no era el dolor de cabeza que hoy es para Claudia Sheinbaum, acusada por aquella -sin pruebas- de beneficiarse de ilegal financiamiento electoral.

Reportajes con más indicios de que hijos de AMLO trafican influencias, de que no hay medicinas ni citas médicas en el sistema de salud, de que el tren se para, la refinería no refina, Pemex no paga, se caen casos en los tribunales, de que los desaparecidos son desaparecidos tanto como la entidad encargada de buscarlos... Y la campaña ni siquiera ha comenzado.

Si el Presidente y la candidata creen que ese ruido es estéril y se disipa sin costar votos, podrían no muy adelante caer en cuenta de que no era así.

Porque como advierte Stefan Zweig, “nada debilita más al artista, al general, al hombre del poder, que la incesante consecución de su voluntad y su deseo”.

Hay demasiados en los medios y las redes diciéndole a Morena que es falso que enero fue un desastre mediático. Como creyendo eso, jocoso, el Presidente se maravilla cuando “descubre” que le toman fotos en Palacio. Se las comparto, dice como quien dice, mírenme admirarme. Ah, y acá me fui a macanear en plena tormenta.

Zweig para AMLO y Sheinbaum: “El continuo aplauso vuelve obtuso”. Y afuera de sus oficinas y mítines cerrados, enero fue de tupidas rechiflas.