Una de las evidencias más claras de que no hemos logrado normalizar nuestra democracia es que cada seis años sentimos que se nos viene el mundo encima. Antes tenía además de un componente real, que era la crisis económica recurrente (se guardaba toda la basura debajo de la alfombra hacendaria y un día brotaba como si nadie supiera que estaba ahí) y un componente teatral, pues en la presidencia imperial, como bien la describe Enrique Krause, había que matar al rey para que surgiera el nuevo rey.

Con su componente de teatralidad que imponen la puesta en escena de los candidatos, flota en el ambiente un sentimiento de agotamiento del modelo de desarrollo mexicano, de que es necesario pensar nuevas rutas para el país que, en esta ocasión, me temo, poco o nada tienen que ver con los candidatos. Esto es, lo que hay que hacer no lo van a hacer los políticos, con el nombre o las siglas que se quiera. O lo hacemos como sociedad civil, como ciudadanos, o no lo va a hacer nadie. Por supuesto que para llevar a cabo cualquier propuesta se requiere que quien ejerza el poder, quien gane la elección, tome las decisiones que hay que tomar, la mayoría de ellas muy complejas y poco simpáticas, pero, sobre todo, ninguna de ellas es de corto plazo, ninguna de ellas resolverá los problemas en los seis años que dura un periodo presidencial.

¿Y ahora qué? México ante el 2018 (Random House, Nexos y UdeG, 2018) es una obra que busca dar un poco de luz en medio de esta especie de noche espesa que flota en el ambiente político nacional. Son seis apartados donde expertos en cada una de las áreas invitaron a otros colegas, cinco o seis en cada caso hasta hacer 33 en total, a hacer un diagnóstico, pero sobre todo a proponer tres políticas públicas para salir del problema planteado. Así pues, hay ahí 99 propuestas de política pública para salir del marasmo.

Héctor Aguilar Camín fue el gran impulsor y coordinador general de la obra. El apartado sobre “Corrupción y Estado de Derecho” lo coordinan María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y José Ramón Cossío, ministro de la Corte; “Gobernabilidad y democracia” lo coordinó José Woldenberg, ex presidente del IFE; “Prosperidad, pobreza y desigualdad” lo encabezó Luis de la Calle, uno de los economistas más respetados del país; “Inseguridad y Violencia” estuvo bajo la lupa de Eduardo Guerrero, gran estudioso del fenómeno de la violencia; Santiago Levy, uno de los padres de la política social de este país, coordinó el apartado sobre “Estado de Bienestar”, y Jorge Castañeda el de “México en el mundo”.

Vale la pena leerlo. Ya lo desmenuzaremos más adelante.