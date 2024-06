Quién diría que incluso la mujer que pudo ser la presidenta de este país, que representó a varios partidos en coalición durante una campaña y que enfrentó de tú a tú al Presidente de México podría sufrir violencia de género. Y no de cualquiera, nada menos que el presidente de su partido, quien debía apoyarla como nadie en un proceso electoral nunca antes visto. Sí, luego de los resultados del pasado 2 de junio, a los que Xóchitl Gálvez calificó como “contundentes”, en una reciente entrevista dentro de lo que llama “gira de agradecimiento”, revela que fue víctima de agresión verbal y censura de parte de Marko Cortés luego de que ella llamara a Sheinbaum para felicitarla por los resultados de la elección.

“Yo creo que muchos hombres, al igual que el Presidente, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres van a resolver los problemas. Yo creo que los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta, y en mí, lo correcto era felicitar a Claudia (Sheinbaum), no lo dudé; eso no quiere decir que no señale toda la inequidad de la elección, pero de que estaban los votos esa noche, estaban los votos”, narra Xóchitl Gálvez en la entrevista publicada la semana pasada en la que comparte en primera persona cómo vivió el cierre de la jornada electoral y cómo reaccionó Cortés en privado.

La agresión verbal fue el primer episodio; la censura fue el segundo. La diferencia de votos entre ella y Sheinbaum fue devastadora. “El conteo rápido es brutal, contundente. No deja ninguna duda. Le marco a Claudia porque a mí me parece que en una democracia es tu deber reconocer tu derrota. Y lo hago convencida. Yo no le advierto que no haga pública (la llamada), ella hace pública mi llamada. La ve Marko Cortés por la tele y sube bastante enojado. Nunca dijimos que no podía llamarle a Claudia”, agrega Gálvez quien se encontraba en un hotel junto con los presidentes de los partidos de la coalición preparando el discurso de agradecimiento y aceptación de los resultados.

Luego de que Sheinbaum revelara la llamada que le hizo Gálvez, Marko Cortés confrontó a Xóchitl en forma inapropiada, exigiendo además que editara su discurso. “Levantó la voz de manera innecesaria yo creo, estaba ahí Juan (hijo de Xóchitl) y Juan sí se le enfrentó, porque además era la segunda vez que ocurría; había ocurrido con el primer debate. Su forma de decir las cosas es altisonante, levantando demasiado la voz. Cuando estamos escribiendo el discurso de reconocimiento de la derrota yo había escrito la felicitación en el discurso y Marko pide quitarla y se arma un debate fuerte”.

Nadie como ella para saber qué batallas enfrenta. El momento de saber quién es quién llegó luego de los resultados y quedó expuesta, sólo su hijo estuvo apoyando a la mujer y no a la candidata; a su madre, quien enfrentó la furia de la tormenta sin escudo. Las afirmaciones que escuchó durante la jornada, en las que decían haber ganado la elección al menos en la mitad de las Entidades que disputaban una gubernatura se estrellaron contra el piso.

Gálvez demostró que ve a la política con otros ojos, con el valor suficiente de reconocer la realidad sin rencor. Quizá si Sheinbaum no hubiera hecho pública la llamada de su opositora ese episodio desafortunado no hubiera sucedido y estas líneas serían otras, pero no. La presidenta electa ve la política con sus propios ojos y en esa mirada parece que exhibir a una digna opositora, a una mujer, era una buena idea. ¿Y la sororidad? Al parecer se le olvidó en su momento de gloria; eso, o evidentemente no comparte la opinión de Gálvez sobre que una mujer tiene una forma distinta de ejercer la política y que se necesitan nuevas masculinidades en este país para cambiar el pensamiento machista. Ahora que tendremos una presidenta en México, ¿eso será posible? Ojalá que llegue la transformación que necesitamos y nuestros ojos también puedan verlo.