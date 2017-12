"Vuelta a San Bernardo"

Hace ya muchos años tuve la suerte de hospedarme en el entonces recién inaugurado Hotel San Bernardo en el campo de Tapalpa Jalisco, exactamente por el rumbo de “las Piedrotas”; cuando escuchamos hablar de un albergue serrano, uno se imagina una cabaña de troncos, lo que en este caso resulta un gran error, ya que en este caso estamos hablando de una residencia señorial en el sentido más amplio de la palabra: de gran lujo, espacios generosos que perfeccionan el concepto de señorío, salones para estar simplemente mirando las espectaculares vistas y gozando de las amenidades de la instalación. Entonces les narré de aquella aposento, de esas que por lo agradables que fueron la visita y la estancia no se desea olvidarlas y surge el deseo de comunicar a los amigos la experiencia, que créame, vale la pena y es algo que estoy seguro que gozará si se hospeda ahí, entiendo que resulta el hotel ideal para reuniones corporativas, en el que por la cantidad de habitaciones que no son muy numerosas (a riesgo de equivocarme pero deberán ser como 10 majestuosas habitaciones equipadas a todo trapo y desde luego cumpliendo con los niveles de concentración y descanso) desde luego que mi experiencia no fue de trabajo sino de una reunión de amigos que gozamos en plenitud las instalaciones, pero no puedo evitar pensar en esas reuniones empresariales.

Me tocó volver a hospedarme ahí hace pocos días y me gustó mucho darme cuenta de lo bien que se desarrollan los sitios como éste en que se han hecho las cosas de manera optima; así, si en mi primera estancia me hubieran preguntado como mejorar el sitio lo cierto es que no hubiera tenido nada que decir, me pareció tan agradable que no hubiera tenido nada que sugerir; me alegro que en esta segunda ocasión, que espero no será la última, me di cuenta y gocé de constatar que buenos resultados se obtienen cuando las cosas se hacen bien. El sitio nominado como Hotel & spa con todo tipo de delicadezas de este tipo de albergues, la comida sigue siendo uno de los grandes atractivos del lugar, con el inconveniente de que salvo que usted tenga una fuerza de voluntad de tamaño monumental -como es el caso de su servidor, quien dejó los alimentos “sanos”, que también los hay de gran calidad para los demás y comió hasta ver la muerte de frente. Simplemente delicias exclusivas de ese sitio.

Pero mi sorpresa se dio al mirar la vegetación, ya que de ser un sitio arbolado se convirtió en un sitio profusamente arbolado, los propietarios tuvieron la visión de reforestar aquello haciendo con ello que las vistas lograran optimizar su belleza a este respecto, la vista a la presa vecina es una gozada.

Es tan particular el entorno que podrá tener en la presa una parvada de patos, truchas y carpas y además el hotel tiene alguna relación comercial con un criadero de patos que producen productos alimentarios y gourmet.

Si usted va por allá estoy seguro la gozará.

