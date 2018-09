Apenas la semana pasada hablábamos de la racha que logró Chivas de cinco triunfos en fila, dos de Copa y tres de Liga. La racha quedó en eso, y el pasado sábado volvieron a las andadas.

Chivas perdió con Pachuca tres a uno, y coincido con lo que declaró Cardozo al final, este juego no era para perderlo por ese marcador. Chivas no estaba jugando tan mal, aunque errores graves terminaron por perjudicar el resultado.

Otra vez Guadalajara tuvo que modificar muy temprano, justo cayó el primer gol de Franco Jara y las alarmas ya se habían encendido, Michael Pérez se tuvo que ir del campo por lesión, pero el juvenil Beltrán no desentonó, creo que hizo una buena labor en el campo.

Otro punto a destacar es lo que sucedió con Miguel Jiménez, el “Guacho” cometió un error que terminó por costar un gol, la gente inmediatamente lo castigó, empezaron los abucheos cada vez que tomaba el balón.

Conozco muy bien a Jiménez, y sé que después de lo que le pasó el sábado, no intentará de nuevo lo que hizo. Esa jugada me tocó a dos metros, y de acuerdo con lo que vi, “Guacho” quiso hacerle un túnel a Jara, pero no contaba con la habilidad del jugador de Pachuca que simplemente se lo quitó y le dejó el balón al joven Pablo López para que anotara su primer gol en Primera División.

Antes del juego ante Pachuca, se hablaba de que este duelo sería un parámetro real para medir los alcances del Rebaño, y yo creo que no habría porque encender las alarmas por esta derrota, si nos vamos a lo que pasó en los 90 minutos, tampoco es que los Tuzos hayan pasado por encima del Rebaño, tan es así que cuando mejor jugaba Chivas y cuando ya había tenido un par de opciones de gol, Franco Jara les hizo la travesura.

Lo que sí considero que debería tener preocupado al plantel es el tema de la localía, un equipo que aspira a cosas importantes, simplemente no se puede darse el lujo de contar con números tan pobres en casa.

La mejor noticia es que viene una Fecha FIFA, ahí Pepe podría recuperar a varios jugadores lesionados y así, el redil dejará de ser un hospital. Después, a la realidad de la Liga, el siguiente partido será ante Rayados en su casa, una muy difícil aduna.