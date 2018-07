"Vivir o durar"

Manifiesto de manera absoluta que no entiendo qué demonios está pasando, sobre todo en materia alimenticia, es terrible saber que todavía no se ha descubierto un producto para gusguear cuando ya hay una multitud de expertos médicos de todas las variedades posibles (con énfasis en veganos, naturistas y otras espacialidades) que dicen que comer así es dañosísimo y que quienes lo hagan morirán; debo decir que la primera condición para morir es haber nacido, si no naces no podrás, ni tratando, morir. Cuando menos hasta ahora, después ya no sé.

La Suprema Corte (en una de las más pobres alineaciones que yo recuerde) ha determinado, en relación a la mota y otras drogas que es un derecho ultra humano, meterte el aditivo que creas que le caiga bien a tu humanidad, pero a esta afirmación, de que todos tenemos derecho de meter a su cuerpecito lo que usted quiera, sin importar que le haga daño o no, cada quien sabrá qué hace. Lo que dicho por ellos suena definitivo, así que si usted quiere quemarle las patas al diablo, pues la Corte dijo que a darle.

Pero a esto, pocos le hacen caso, tal vez porque saben que los señores Ministros lo dicen tal vez apremiados por sus limitaciones económicas y los primeros en oponerse son los del llamado “sector salud” y a pesar que la Corte no limitó ingesta alguna, los saludables tienen un odio mortal a las fritangas y así dicen mota sí, papas no, coca sí, churritos no, heroína sí, rines no, tachas sí, fritangas no. No me haga caso a mí que los acuso de gordo intolerancia, por usted mismo acuda a cualquier hospital, nosocomio o similar y en sus alrededores se encontrará el más alto espectro de fritangas vendiendo lo que ellos nos prohíben al infelizaje pero que ellos consumen sin ningún control y obvio los mejores sitios de gusguería son los que están cerca de ellos. Así que ellos consumen lo que prohíben y que la Corte diga lo que se le pegue su gana y a ver quién le hace caso.

Por fortuna yo soy vegetariano de segunda generación y mi verdura favorita es el jamón serrano (soy de segunda generación) porque dejo que los animales se coman toda la verdura que quieran y yo me nutro de los vegetales que ellos comieron y yo me los como a ellos.

Fuera de eso me declaro fan de cuanta fritanga exista en este bello país, aunque extraño o cada día me da más trabajo encontrar dónde cocinen todavía con manteca, que probablemente sea menos sana que los otros aceites pero que mejora mucho ciertos sabores, pero a final de cuentas tampoco hay evidencia de ello, pero aun reconociendo que sea cierto lo más que puede pasar es que uno se muera, como moriremos todos, hasta ellos, y de eso no he oído quejarse a nadie.

Así que tendremos que preguntarnos si se trata de vivir o de durar.

