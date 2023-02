La que no quita el dedo del renglón ante el aumento de la violencia contra las mujeres en Jalisco es la coordinadora de Hagamos en el Congreso, Mara Robles. En la primera sesión ordinaria del año solicitará la comparecencia pública y abierta de los principales responsables de las políticas públicas encaminadas para reducir este problema.

Estamos hablando principalmente de funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco.

La pregunta es: ¿La mayoría de MC y Morena continuarán ignorando la gravedad del problema?

Lo bueno es que en el pleno del Congreso, la mayoría son mujeres.



* * *



La presidenta del PAN en Jalisco, Diana González, tomó sus precauciones y prefirió no atender la invitación de su dirigente nacional, Marko Cortés, quien le mandó decir que fuera con él a Estados Unidos el fin de semana para abrir una oficina de atención a migrantes.

La ocasión era oportuna, sobre todo por la gran población de jaliscienses en el país vecino, pero su sentido femenino le advirtió que la cosa podía ser más perjudicial que benéfica.

Y no se equivocó, porque Marko Cortés publicitó el viaje tomándose una foto con Ricardo Anaya, quien está en EU por miedo de que lo detengan en nuestro país.

Claro que no ayuda tener una relación pública con el ex candidato presidencial panista, que tiene muchos detractores en el partido blanquiazul. Y no se diga en Palacio Nacional.



* * *



Nos dicen que el regidor de Morena en Zapopan, Alberto Uribe, está chambeando “durísimo”… pero en la campaña de Marcelo Ebrard, más que en el Ayuntamiento.

Como parte de la estructura en la que colabora con el diputado federal Emmanuel Reyes, Uribe está organizando reuniones con simpatizantes, sean o no militantes del partido, porque curiosamente, Ebrard tiene más aliados fuera de Morena que adentro del partido.

El regidor tiene todas sus canicas puestas en este proyecto y la única forma de que le den una oportunidad es que junte muchos aliados. Eso le puede permitir aspirar a ser candidato a senador o buscar otra vez una presidencia municipal.

Pedir no empobrece, dice el refrán.