Villanueva, Castilla y Charros

Hemos ya antes anotado que el joven Christian Iván Villanueva Limón, infielder tapatío titular de la custodia de la tercera base en los Padres de San Diego de La Liga Nacional en la Gran Carpa, logró, por lo exitoso de su trabajo realizado durante el mes de abril, subirse al libro de los récords al lograr ser parte del selecto grupo de peloteros que han logrado conectar tres bambinazos en un cotejo, jugando para equipos de Grandes Ligas. Además el chavalo nacido en Guadalajara logró obtener el galardón al “novato del mes de abril” del anciano circuito de Grandes Ligas.

Y aunque en este mes de mayo que en breve habrá de concluir ha sufrido de altibajos en su rendimiento como bateador —aunque se ha significado como un pelotero mucho muy sólido por su consistente eficacia como camarero al tener agilidad y buen guante— logra un excelente balance en su rendimiento y ha vuelto a significarse en las estadísticas igualando marcas como poderoso aporreador de Doña Blanca. Fue así como el tolete del chamaco Villanueva volvió a sonar sólidamente y conectó sus Bambinazos números 13 y 14 de la actual campaña y apuntaló así a la ofensiva de los Padres de San Diego, que vencieron por siete carreras cinco a los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium.

Con estos tablazos del novel pelotero tapatío, más otros toletazos simples y dobles, produciendo carreras, está entrando a la regularidad en cuanto a su eficacia con el madero y al seguir con su fino guante está ya apoderado de la titularidad de la antesala con los frailes sudcalidornianos.

Con estadísticas compiladas al día de ayer, 28 de mayo de 2018, el tapatío Villanueva coloca su numeralia en esta campaña en 14 bambinazos en 156 turnos al tolete con un promedio de bateo estamentado en .237 y alcanza un buen puñado de carreras impulsadas al llegar a 31 habiendo participado hasta ayer en 46 cotejos conectando 37 indiscutibles, ocho de ellos dobles y los ya citados 14 palos de vuelta entera, con lo cual se coloca entre los mejores bateadores de la Liga Nacional en el departamento de vuelacercas. Mas algo muy importante para el joven aporreador tapatío de los Padres de San Diego es que ya ostenta el récord como el portero mexicano con más cuadrangulares conectados en una campaña jugando como novato al superar a quien tenía esa marca, que era el receptor oaxaqueño Gerónimo Gil, quien conectó 12 bambinazos en el año 2002 y también logró apropiarse del récord en cuanto al mayor número de anotaciones impulsadas por un pelotero novato de cualquier nacionalidad jugando en Grandes Ligas al cómo se ha anotado haber llegado a la cifra de 31 rayitas provocadas con sus toletazos.

Es de esperar que Villanueva siga brillando y sea quizá pronto el heredero del título moral que ostenta Adrián “El Titán” González como el mejor pelotero mexicano vigente en Gran Carpa jugando en posición de campo, aunque para varios analistas y comunicadores deportivos especializados en el Rey de los Deportes, la carrera de Villanueva podría en su momento buscar parecerse a la trayectoria del poderoso bateador y gran fildeador oaxaqueño Vinicio “Vinny” Castilla, del que bien podría alcanzar a superar sus éxitos como ligamayorista.

Recordemos que Villanueva ha debido superar muchos escollos para llegar a debutar en Grandes Ligas, habiéndolo hecho el pasado, ya que su primer intervención en un cotejo oficial durante la campaña 2017 fue el día 18 de agosto, mas como su debut fue a finales de la temporada y no jugó los encuentros suficientes como para que no se le considere aún novato al estar ahora en esta temporada jugando desde su inicio, el nacido en Guadalajara, Jalisco, el 19 de junio de 1991, es elegible para considerarse que es pelotero jugando con etiqueta de novato en esta campaña y así como obtuvo el galardón de novato del mes de abril y podría obtener el mismo lauro correspondiente al mes de mayo aún en curso más ya a punto de extinguirse, no es nada remoto que de seguir con ese impresionante paso como bateador brillado en los departamentos de palos de vuelta entera y carreras producidas, además de su buen nivel fildeando, el chamaco podría estar en la pelea por el título al novato del año en la Liga Nacional , además de estar en la contienda por el galardón al toletero con mayor caudal de rayitas provocadas con su tolete y más número de vuelacercas conectados en el calendario regular de esta aún bisoña temporada.

Hay que considerar que Padres de San Diego han teñido paciencia y cuidado en el manejo de Villanueva, tras esos casi ocho años en sucursales de Ligas Menores, siendo que le mantuvieron a pesar de los espacios de recuperación derivados de problemas médicos, siendo así como el año pasado que lo hicieron debutar jugó realmente poco más demostró su valía, y este año ya fue encauzado en el roster titular desde el inicio de la campaña por más que no estaba considerado como titular, pero su calidad y gran utilidad le han valido para adueñarse de la custodia en la tercera almohadilla, además del lugar privilegiado en el orden para la ofensiva.

Pinta bien pues el año para el tapatío, aunque no tiene muchas posibilidades de ser parte en Postemporada, ya que Padres no es un conjunto de los favoritos para ser actor fundamental en las bregas rumbo a los títulos en su Liga y de la Gran Carpa. Ojalá se logre el sueño de verlo jugar algún día enfundado en la casaca de Charros de Jalisco tal cual ya se ha intentado por el propio pelotero y la directiva de los albiazules jaliscienses.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1