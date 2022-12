Terminó la larga Fase de Grupos del Mundial de Qatar de los 32 equipos que iniciaron solo queda la mitad, a casa se fue México, ayer Uruguay utilizando el mismo discurso que el Tri de que “les faltó un gol” y a más de alguno de los otros 14 que van camino o que ya están en su casa, también les faltó un gol, eso sí, los Charrúas con un poco de mayor realismo tras su dolorosa eliminación reconocieron que la eliminación fue producto de lo que se dejó de hacer en los tres partidos que disputaron, no solo por el que necesitaron y pudieron lograr ante Ghana y superar a Corea del Sur en los criterios de desempate, pero no pudo ser.

El dicho reza que “mal de muchos consuelo de tontos”, y en el paquete de fracasados van además de México y Uruguay, Alemania, la que hace cuatro años dijeron que era la peor de su historia. Supongo que lo seguirá siendo, ya que de manera hilvanada se van por segunda vez consecutiva de la Copa del Mundo en la primera ronda; Dinamarca que según esto era un trabuco y tal vez sí lo era, pero que el Mundial no lo hizo valer, y ni que decir de Bélgica por muchos meses número 1 en el ranking de la FIFA, Cabeza de Serie, adiós.

Otros que se fueron eran un decoro, pero igual se fueron para empezar a pensar en el 2026.

Olvidémonos de los que ya no están, de los equipos que sí lograron avanzar a la siguiente ronda. Ocho de la UEFA: Países Bajos, Inglaterra, Polonia, Francia, España, Croacia, Suiza y Portugal. Tres de la Confederación Asiática: Japón, Corea del Sur y Australia. Dos de Conmebol, sus mejores “gallos”: Argentina y Brasil. Dos africanos: Senegal y Marruecos; y el único de la Concacaf: Estados Unidos.

Los equipos que avanzaron a Octavos de Final sin conocer la derrota fueron: Estados Unidos, Países Bajos, Inglaterra, Marruecos y Croacia, pero ninguno ganó sus tres partidos.

La Fase de Grupos es historia, ahora viene lo bueno y dicen algunos que el verdadero Mundial empieza ahora con la fase de eliminación directa, a vencer o morir y el que pierda se va.

Comienza la instancia en la que para encontrar al ganador se puede llegar a la instancia de los tiempos extra e incluso a los penales. Los errores, las distracciones, las fallas, un “parpadeo”, vaya puede ser muy costoso; por supuesto que los encuentros tendrán una carga de dramatismo mucho mayor simplemente porque se acabó el margen de error, el aspecto físico será preponderante. En este Mundial de Qatar, a diferencia de los anteriores, entre la Fase de Grupos y la de Octavos de Final había un día de descanso, esta vez no será así, por eso a partir de hoy comienza la definición. Países Bajos vs. Estados Unidos y Argentina vs. Australia disputarán los primeros encuentros de la segunda ronda.

Es de suponer que al despedirse 16 Selecciones, la cantidad de aficionados que viajaron a Doha irá disminuyendo, pero por lo pronto restaurantes y cafés se siguen abarrotando noche a noche de aficionados que acuden a ver los partidos. Para los qataríes el jueves es su viernes y ese día salen a divertirse y a pasear con sus familias y hasta a lucir sus automóviles. No sé si será coincidencia, pero ese día se ven mas coches de ultra lujo que de costumbre y no es poca cosa, ayer por lo menos en poco tiempo se dejaron ver al menos seis Rolls Royce, cuatro deportivos y dos del modelo tradicional, impecables, de los deportivos de unos colores un poco extravagantes; en la idiosincracia de nuestro país alguien podría decir que es el coche de Güicho Domínguez. La verdad, ya lo quisieramos muchos.

Y el parque vehicular es de ese calibre, aclarando que es minoría, pero ademas de captar las miradas y para que no haya dudas le dan sus acelerones.

Nuestros viernes son aquí el equivalente al sábado y el sábado al domingo; acá el domingo es día laborable.

Por la marina caminan familias que van a divertirse, prácticamente no hay personas paseando mascotas, muchos transeuntes vistiendo su ropa tradicional, los hombres de un blanco impecable, sin una sola mancha y las mujeres de negro; algunos niños y niñas se ven ataviados de la misma forma que sus padres.

Estampas distintas a lo que se está acostumbrado.