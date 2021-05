Vicios y divisiones políticas

Un país dividido ideológicamente es el verdadero problema al que nos enfrentamos. Sembrar odio entre clases sociales y entre gente con diferentes preferencias políticas es una bajeza y no representa ningún beneficio para ningún país. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos. Políticamente, aún tras la derrota de Donald Trump, se encuentran más divididos que nunca. Se trata de un todo o nada: o te sientes representado por el Presidente o no. No hay un punto medio. Exactamente lo mismo ocurre en México.

Entre el 10 y el 14 de mayo del presente año, SIMO Consulting entrevistó a dos mil personas sobre sus preferencias electorales. Dentro de esta encuesta se concluyó que el 48% de los mexicanos estarían a favor de una extensión de dos años en el mandato de López Obrador mientras que otro 48% estaría en contra. Este dato se escucha inverosímil, pero es un comprobante de cómo la realidad mexicana refleja dos extremos ideológicos difíciles de conciliar.

Algo que me molesta de los políticos actuales es que lejos de dar valor a su propio proyecto por medio de ideas innovadoras y sustentables, se enfocan en desacreditar a sus adversarios. Las elecciones se deberían ganar con los políticos demostrando lo “buenos” que son para el cargo, no con lo “malos” que son los demás. La política debe ejercerse como un medio de construcción, no como un espacio de desacreditación para que unos cuantos obtengan beneficios.

Las etiquetas ideológicas a priori únicamente resaltan la intolerancia y fomentan el odio dentro del país. En el momento que se coloca una etiqueta a alguien, se está encasillando su existencia a una palabra tal como “liberal” o “conservador” lo cual no solo representa un reduccionismo mental inmenso sino una amenaza para la unión social. Esta es una práctica que nuestros servidores públicos deben evitar.

Soy un firme creyente de que el progreso requiere de información y tolerancia. Para que se cumpla el primer factor, se necesita inyectar a la ciudadanía el interés por los asuntos colectivos. Para generar tolerancia, que en mi opinión es incluso más complicado que fomentar información, se requiere entender en un primer momento que nuestra realidad no es absoluta y por lo general puede estar lejos de la verdad. Al tener la humildad de reconocer que no somos guardianes de la verdad absoluta, debemos abrirnos a escuchar otras opiniones y sus respectivos fundamentos.

Si lo pensamos por un momento, el cúmulo de información y tolerancia es la receta que necesitamos al momento de hablar de cualquier tema controversial. Es por ello que lejos de fomentar el odio y desacreditar a aquellos que piensen diferente a nosotros, debemos acercarnos de manera cotidiana a un espacio de un diálogo constructivo y tolerante.