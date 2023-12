Verificentros, el “coco” de Lemus rumbo a la gubernatura

Listos los jingles, los tenis quemapupila y la ropa apretadita. Cargado el plan Telcel, la gasolina en el LemusMóvil y los viáticos para la birria. Todo indica que será una maravillosa (pre)campaña por la gubernatura, porque el partido, decenas de millones de simpatizantes y el mismísimo patrón de patrones están de tu lado. Vas con vuelo.

Pero date a querer. Lánzate por unos taquitos tuxpeños a Cihuatlán, aviéntate una corridita por las playas libres cuyas olas danzan al ritmo que tú les marcas, ondea la bandera naranja en cada plaza, municipio, ciudad y rinconcito que no haya conocido la magia de este movimiento de personas libres que están cambiando la historia de Jalisco. Tú sabes que hay magia en tu sonrisa.

¿Ya viste a esa señora con la bolsa del mandado? Ayúdala a cruzar la calle. ¡Pero espera! ¡No olvides encender la cámara! Debes dejar testimonio de que tú eres el superhéroe que va a dar continuidad a la bella historia de amor que comenzó a escribirse de la mano del patrón. Tú y sólo tú corresponderán a esa confianza que la gente les tiene. Bien cerquita de ellos, como debe de ser.

Lograrás cosas grandes. Algún día, tu nombre, tu apellido y la curva de tu sonrisa quedarán plasmadas en letras de oro en algún monumento que jamás recibirá protestas. Los tienes en la bolsa, maestro, ya no hay manera de echarse para atrás.

Todo es miel sobre hojuelas. La vida te sonríe y los de enfrente envidian tu popularidad. A ver, aguanta… ¿qué es eso? ¿Una persona inconforme? ¿Un ente del mal al que le repatean las palabras Movimiento y Ciudadano cuando vienen juntas? Espérate, detente a investigar porque ese dedo medio levantado sí está como medio grosero.

-A ver, mi estimado hombre de bien. Me presento: Soy Pablo Lem...

-¡Quiten los c%$#&dos verificentros!

-Esdeque, mire, todo lo que se ha hecho es por su b…

-¡Me vale! ¡Quiten los c%$#&dos verificentros!

-¡Ánimo, Jalisco! (Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de ya saben cuál partido).

Esto simplemente no puede ser. Jamás habías visto un rostro desfigurado por la ira. ¿Cómo es posible ese suceso, si todo aquí es amor del bueno? ¿Cómo que alguien se atreve a odiar aquello que se cocinó con tanto cariño para que respires hondo y tus pulmones lo gocen?

Y no es uno ni dos. Ya son varios los que se acercan a reclamarte sobre esos mentados verificentros. Por suerte, la cámara está apagada cuando eso ocurre, pero la duda inquieta: ¿Qué parte de por algo somos la primera fuerza política no entienden estos rebeldes?

Ficción aparte, los verificentros son un tema que preocupa, y mucho, en el ala de combate de la refundación jalisciense. Porque no han sido pocas las ocasiones en las que ciudadanos molestos encaran al (pre)candidato para exigirle que, de seguir escalando en la contienda que todavía no empieza -pero sí-, debe hacer lo que le toca para dar marcha atrás a una estrategia que consideran recaudatoria a todas luces y con cero conciencia ambiental.

Pero Lemus no es el único. Cada (pre)candidato o (pre)candidata que se atreve a salir a pegar calcas aunque no debería recibe reclamos no sólo por la estrategia de verificentros, sino por el “Escuadrón Verde” que inició en octubre pasado, y que básicamente consiste en entorpecer el tráfico vehicular para instalar un retén de inspección y vigilancia cuyo fin es cazar y multar a conductores que no cuenten con la calca de verificación que cuesta nomás 500 pesitos.

La discusión al respecto no es menor. Ha escalado tanto en dimensión que ya entró a esa lista que los políticos bautizaron como “contingencias”, pero que en realidad conocen como ¿y ahora qué hago?

Los verificentros no son sólo el “coco” de la (pre)campaña naranja rumbo a la gubernatura, sino de todas y todos los candidatos de MC. Por eso es que ya se han sostenido reuniones para tratar no únicamente el nivel de impacto negativo que este programa les genera, sino la posibilidad real de suspenderlo para que esa fea cicatriz se desvanezca.

El problema es que hay contratos de por medio y un proveedor que requiere su pago puntualito, así que a lo más que podría llegar este encerrón de líderes naranjas es a poner pausa a la verificación… hasta que la elección pase y los votos jueguen a su favor. Y mientras eso ocurre, la gente de los verificentros está muy al pendiente de la discusión, con papel en mano y abogado al teléfono.