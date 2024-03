¿Verificación gratis?

Enrique Alfaro explotó ante la verificación vehicular gratuita que propuso su candidato Pablo Lemus: “Seamos respetuosos con los jaliscienses, hablemos con la verdad, digamos lo que se puede y lo que no se puede (...) Ojalá no tengamos una campaña de ocurrencias”. Sin embargo…

El gobernador defendió el actual modelo de verificación vehicular con el argumento de que costaría mil 153 MDP subsidiarlo y sugirió que gracias a su política Jalisco Respira hay una mejora en la calidad del aire durante su Gobierno. Falso.

“Cuando llegamos a este Gobierno, uno de cada tres días estaba por debajo de la calidad del aire que establece la norma”, dijo. Sin embargo, hoy respiramos aire sucio dos de cada tres días en promedio. En la ZMG, en 2021 hubo 216 días con mala calidad del aire; en 2022 fueron 213 y 2023 cerramos con 255 (PACmetro, 2023).

Digámoslo claro: Alfaro defiende un modelo de verificación vehicular que ha fracasado. El modelo útil y que tendría un impacto real en la calidad del aire es uno en donde verifiquen más del 80% de vehículos, no sólo el 29% como ocurrió en 2023, a tres años del inicio del programa.

En cambio, la propuesta de verificación gratuita de Lemus, al margen de las reformas legales que implica, tampoco ayuda mucho. ¿Bajo qué incentivo el automovilista acudiría a verificar? ¿De dónde saldría el subsidio? Eso y nada nos deja exactamente en donde estamos ahora.

Tratemos de apartarnos de las disputas políticas y electorales. Pensemos en el aire que respiramos. El problema es complejo y multifactorial. Porque la polución mata. El PACmetro 2023 indica que una estrategia integral de calidad del aire evitaría 60 muertes prematuras para 2030. Si no se hace nada, la cifra se eleva a 300 defunciones prematuras por polución en 2050.

El Inventario Integrado de Emisiones del Área Metropolitana de Guadalajara indica que el 32% de los contaminantes de fuentes móviles provienen de las motocicletas. En cambio sólo el 27% proviene de autos particulares. Hay que aclarar que en esta última categoría se excluyen las SUV, pick ups, camiones y taxis de donde sale el resto de contaminantes.

¿Qué estamos haciendo para regular las motos? ¿Qué políticas existen para desincentivar el uso de motos y automotores? ¿Cómo afecta la movilidad caótica y la mala planeación urbana en la recurrencia cada vez mayor al auto particular?

El PACmetro 2023 lo señala claramente: la mayor contribución a la mejora de la calidad del aire sería el cambio de automóviles particulares a autobuses BRT ecológicos. De diez medidas de mitigación, esa sería la más efectiva en una ciudad con cada día más autos, más motos y menos usuarios del transporte público.

Coincido con el gobernador. Hablemos con la verdad a las y los jaliscienses. Digamos lo que se puede y no se puede, lo que funciona y lo que no funciona. Necesitamos soluciones, no ocurrencias ni más engaños.

jonathan.lomeli@informador.com.mx